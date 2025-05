Barwy szczęścia, odcinek 3196: Ostatnie poprawki Józefiny przed wylotem na ślub. Niczego nie przewidzi - ZDJĘCIA

"Barwy szczęścia" odcinek 3196 - czwartek, 22.05.2025, o godz. 20.05 w TVP2

W 3196 odcinku "Barw szczęścia" Józefina będzie zajęta dopinaniem ostatnich rzeczy przed wyjazdem do Finlandii. Zaproszeni goście także zaczną pakowanie i przygotowywanie na wjazd. Lot na piękny ślub w Finlandii ma odbyć się czarterowym samolotem zorganizowanym przez Andrzeja. Rawiczowa w 3196 odcinku "Barw szczęścia" nie przewidzi, że do podróży nie dojdzie...

Ostatnie przygotowania Józefiny przed ślubem

Przejęta Rawiczowa spakuje kolejne walizki. Łącznie postanowi wziąć naprawdę sporo ciuchów, butów i akcesoriów.

- Chyba wezmę te obie, co? - zapyta Józefina Andrzeja, pokazując kolejne sukienki.

- Tak? Oprócz tych dziesięciu, które już wzięłaś? Nie wiem czy luk bagażowy to wytrzyma - zażartuje Andrzej.

- Ja się nie będę ograniczać... - jasno stwierdzi Józefina, ale przygotowania do ślubu przerwie telefon od kuzynki Rawiczowej.

- Ach, za ten rozmach cię kocham!

Andrzej znów skłamie w 3196 odcinku "Barw szczęścia"

- Andrzej, Brygida - wiesz, moja kuzynka - jest skłócona ze swoją siostrą od lat, a dostały bilety w samolocie obok siebie - przekaże Józefina w 3196 odcinku "Barw szczęścia".

- To trzeba to załatwić - oznajmi mężczyzna.

- No, tak, ale one dzwoniły do linii lotniczych i powiedziano im, że nie ma takiego lotu do Finlandii - Józefina przekaże to, czego dowiedziały się kuzynki, ale przyszły mąż natychmiast zacznie mydlić jej oczy.

- Oczywiście, bo nie ma! Liniowego... to jest czarter na moje nazwisko. To jest RODO, nie mogą podawać nazwiska - oznajmi pewny siebie Andrzej. Słowem nie wspomni, że żadnego lotu do Finlandii naprawdę nie ma, a bilety lotnicze to farsa. Dopiero kolejne odcinki "Barw szczęścia" ujawnią szokujące wymysły i kłamstwa Andrzeja. Oszust wywoła jeden wielki skandal i upokorzenie przed gośćmi wesela.

