Barwy szczęścia

Barwy szczęścia, odcinek 3195: Łukasz znajdzie Agnieszce pracę w Warszawie! To zaboli Kasię - ZDJĘCIA

W 3195 odcinku "Barw szczęścia" Łukasz (Rafał Rolnicki) podejmie śmiałe kroki, by ściągnąć Agnieszkę (Katarzyna Tlałka) do Warszawy. Dziennikarz zacznie planować wspólną przyszłość, co nie każdemu się spodoba. Chociaż Kasia (Katarzyna Glinka) początkowo dość spokojnie podeszła do kwestii związku siostry z mężem, nastąpi dziwny zwrot akcji. Rozwodu Sadowskich jeszcze nie było, a kiedy Kasia usłyszy o śmiałych planach Łukasza, zacznie się mocno irytować...