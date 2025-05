Barwy szczęścia, odcinek 3195: Agnieszka obgada Czesława przed Kasią. Będzie zazdrosna o to, jak uwielbia Cezarego - ZDJĘCIA

"Barwy szczęścia" odcinek 3195 - środa, 21.05.2025, o godz. 20.05 w TVP2

W 3195 odcinku "Barw szczęścia" Agnieszka nie zniesie zachwytu Czesława nad Ksawciem. Widać będzie zazdrość i niechęć. To prawda, że ojciec Kasi wręcz zachwyca się wnukiem i nie ukryje, że nie może doczekać się spędzania z nim czasu. Wizyta Agnieszki i Czesława w mieszkaniu Kasi szybko zejdzie na temat chłopca. Górka ucieszy się, że tata tak garnie się do opieki i wspólnych chwil z Ksawciem, ale reakcja partnerki Łukasza pozostawi wiele do życzenia.

Czesław zachwycony Ksawciem. W Agnieszce uruchomi się zazdrość

- Jak myślisz, Kasiu, spodoba się Ksaweremu? - zapyta Czesław, wyciągając przez córką prezent dla wnuka.

- Oczywiście, że mu się spodoba, ale wolałabym, byś dał mu to na święta.

- Na święta to mam dla niego coś lepszego - uzna senior.

- Proszę cię, nie rozpieszczaj go! - zaśmieje się Kasia.

- To święte prawo dziadka. Rozpieszczać wnuka!

- Tak, porozpieszczasz, a żniwo będę zbierała ja!

- Dziadek roku... - skomentuje pod nosem zazdrosna Agnieszka.

Siostra Kasi obgada Czesława

Kiedy Czesław wyjdzie, Agnieszka nie powstrzyma się przed komentarzami na temat jego zachwytem Ksawciem.

- Tak mnie ostatnio drażni... Wiesz, prawie cały tydzień spędziliśmy razem, non stop - zacznie żalić się ukochana Sadowskiego w 3195 odcinku "Barw szczęścia".

- No, rozumiem. Wiesz, po prostu cieszy się wnukiem - spróbuje wyjaśnić sprawę Kasia.

- Tak, ale Ksawery nie jest jego jedynym wnukiem. Wiesz, nie o to chodzi, że on go bardzo kocha, cieszę się z tego, serio, ale moimi dziećmi się tak nie interesował nigdy - uzna Agnieszka.

- Przykro mi. Wiesz, może was miał zawsze, a my jesteśmy nowi? Odzyskani?

- Nie, nie... Nie tłumacz go. Nie musi ci być przykro, to nie twoja wina - podsumuje siostra Kasi, by nie doprowadzić do kłotni czy sporu przez zazdrość o zachowanie taty.