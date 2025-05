Barwy szczęścia, odcinek 3192: Wioletka będzie się bała chorej Krystyny! Złoty załagodzi sytuację? - ZDJĘCIA

Barwy szczęścia, odcinek 3191: Sprytny Grad urobi Weronikę! Nie domyśli się, że to pułapka na Błażeja - ZDJĘCIA

"Barwy szczęścia" odcinek 3192 - piątek, 16.05.2025, o godz. 20.05 w TVP2

Wioletka wystraszy się zachowania Krystyny. Mała córka Marka i Iwony (Izabela Zwierzyńska) nie zrozumie, że u babci zdiagnozowano poważną chorobę Alzhaimera, która powoduje utratę świadomości, czasami napady agresji czy pewne zmiany w charakterze i przyzwyczajeniach. Mała Wioletka nie ma na co dzień kontaktu z babcią, ponieważ wraz z Iwoną mieszkają w USA. To tam wyjechała Pyrka, kiedy związek z Markiem dawno odszedł w niepamięć, a ona dostała intratną propozycję rozwoju zawodowego. Iwona nie pokaże się na ekranie, ale za to Złoty ma szansę nadrabiać zaległości z dzieckiem.

Wioletka wyzna, że boi się Krystyny

- Pięknie zjedzone! To co? W nagrodę pobawimy się klockami od babci - uzna Marek i pomyśli, że córka ucieszy się z propozycji.

- Nie lubię babci - przyzna z rozbrajającą szczerością Wioletka.

- Ojej... Wiesz co, babcia się czasami dziwnie zachowuje. Nastraszyła cię? - Złoty zrozumie, że mała córeczka może nie mieć świadomości, dlaczego zachowanie Krystyny może wydawać jej się podejrzane. - Powinniśmy to babci wybaczyć... - uzna Złoty.

Witek stanie w obronie Wioletki

Witek (Witold Sosulski) uzna, że Marek nie powinien nakładać na siostrę dodatkowych tematów. Ostatnio i tak ma wiele przejść związanych z powrotem do Polski i poznawaniem członków rodziny.

- To bez sensu, ona i tak nic nie zrozumie - oceni Witek w 3192 odcinku "Barw szczęścia".

- I co? Mam przed nią ukrywać chorobę? Bez sensu - uzna Marek.

- No, wiem, ale mała i tak miała ostatnio dużo wrażeń. Myślę, że dodatkowy stres nie jest jej teraz potrzebny. Może dajmy się jej nacieszyć? - Witek zaproponuje rozwiązanie, które jego zdaniem będzie w tej sytuacji najlepsze.

- Szybko to zlecało, zbyt szybko - Złoty nie zachwyci się wizją powrotu córki z powrotem do USA i brakiem kontaktu z dzieckiem na co dzień.