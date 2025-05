Barwy szczęścia, odcinek 3192: Poważna decyzja Witka z Markiem po wylocie Wioletki. To ich zmartwi - ZDJĘCIA

"Barwy szczęścia" odcinek 3192 - piątek, 16.05.2025, o godz. 20.05 w TVP2

W 3192 odcinku "Barw szczęścia" Marka dopadnie smutek, ponieważ Iwona z Wioletką wylecą z Polski. Sam odwiezie je na lotnisko, gdzie dojdzie do pożegnania. Złoty sam przyzna, że czas spędzony z córką za szybko dobiega końca. Ma świadomość, że przez decyzje życiowe Iwony, nie może widywać dziecka na co dzień. Lekarka wyjechała do Stanów i tak układa sobie życie. Co ciekawe, w 3192 odcinku "Barw szczęścia" widzowie nadal nie zobaczą twarzy Iwony.

Marek zmartwiony po wyjeździe córki. Podejmą z Witkiem decyzję

Kiedy Złoty wróci z lotniska, zwierzy się Witkowi, że już tęskni za córką. To trudne uczestniczyć w życiu dziecka, które przebywa wiele tysięcy kilometrów od ojca.

- Co z tym wszystkim zrobimy? - zapyta Witek, patrząc na stos zabawek i rzeczy siostrzyczki.

- Pewnie następnym razem jak Wioletka przyjedzie to będzie na tyle duża, że nie będzie się nimi bawiła - słusznie zauważy Złoty. Nie wiadomo póki co, kiedy odbędzie się następna wizyta Wioletki w Polsce.

- Też tak myślę. Oddajmy je, jakieś dzieci się ucieszą - przyzna Witek w 3192 odcinku "Barwy szczęścia".

Witek wesprze ojca w trudnej chwili

- Wiesz, że jak dzisiaj odwoziłem Wioletkę na lotnisko to pomyślałem, że następnym razem kiedy przyjedzie to babcia może już jej nie poznać - smutno przyzna Złoty.

- I po co ty się dołujesz takimi myślami? - zapyta syn.

- Same przychodzą - stwierdzi smutno Złoty.

- To je odpędzaj. Proponuję kolację i serialik.

- Zgoda. Zaraz coś przygotuję.

- Lepiej zajrzyj do lodówki - rzuci Witek.

- Zrobiłeś kolację? Dobrze wiesz jak poprawić humor ojcu - Marek szczerze się uśmiechnie na myśl, że syn zadał sobie trud, by pocieszyć go w przykrym dniu wyjazdu Wioletki do Stanów.