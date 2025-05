Barwy szczęścia

Barwy szczęścia, odcinek 3187: Desperacki czyn syn Asi. Nie będzie chciał znać prawdziwego ojca! To Hubert nim jest - ZDJĘCIA, WIDEO

W 3187 odcinku serialu "Barwy szczęścia" Emil (Artem Malashchuk) będzie przerażony tym, że matka Asia (Anna Gzyra) próbuje odnaleźć jego prawdziwego ojca! By temu zapobiec syn Sokalskiej posunie się do desperackiego czynu, spuści powietrze z opon auta Huberta (Marek Molak), by nie mogli jechać do byłych teściów Asi. Emocje zaleją dom Pyrków, gdy w 3187 odcinku "Barw szczęścia" Emil przyzna się, że wcale nie chce, by w jego życiu pojawił się biologiczny ojciec, bo on ma już tatą. A jest nim właśnie Hubert. Poznaj szczegóły i zobacz WIDEO z tej poruszającej sceny.