Barwy szczęścia, odcinek 3151: Sonia zostawi Mateuszka! Zacznie jej przeszkadzać w namiętnych chwilach ze Stefaniakiem

„Barwy szczęścia” odcinek 3151 - wtorek, 18.03.2025, o godz. 20.05 w TVP2

W 3151 odcinku „Barw szczęścia” Sonia tak mocno uzależni się od Roberta i da się mu zmanipulować do tego stopnia, że pozbędzie się nie tylko przyjaciół, ale także i własnego syna! A wszystko przez to, że Mateuszek zacznie jej przeszkadzać w namiętnych chwilach z kochankiem, na które w jego obecności za bardzo nie będą mogli sobie pozwolić.

I w 3151 odcinku „Barw szczęścia” znów zdecyduje się go oddać! Co prawda, Sonia nie zostawi syna na pastwę losu i nie porzuci go na ulicy, tylko znów podrzuci go do Bloch-Kowalskich. I to mimo tego, iż przecież wcześniej się z nimi skłóciła, gdy wyszło na jaw, że spotka się ze Stefaniakiem.

Sonia znów podrzuci Mateuszka w 3151 odcinku „Barw szczęścia” Dominice i Sebastianowi!

Ale oczywiście w 3151 odcinku „Barw szczęścia” przyjaciółka Dominika zadziała w myśl zasady, jak trwoga to do Boga i znów podrzuci jej swoje dziecko. Sonia na chwilę zapomni o ich konflikcie i ponownie odda im pod opiekę Mateuszka, który zacznie jej przeszkadzać w upojnych chwilach z Robertem. Była prostytutka znów wybierze kochanka, a nie własnego syna, którego kolejny raz zostawi u przyjaciół jak jakąś rzecz.

Oczywiście, w 3151 odcinku „Barw szczęścia” Bloch-Kowalska nie odmówi jej pomocy i jak zawsze zgodzi się zająć Mateuszkiem, którego wciąż będzie kochać i traktować jak swojego syna, ale ponownie nie spodoba jej się to, w jaki sposób zachowuje się Sonia. A zwłaszcza to pod jak silnym wpływem jest Stefaniaka…

Była prostytutka zaskoczy wszystkich w 3152 odcinku „Barw szczęścia”!

Jednak w 3152 odcinku „Barw szczęścia” Sonia do końca nie postrada zmysłów i nie zrezygnuje z syna już na dobre. Przyjaciółka Dominiki wróci po swoje dziecko, a przy okazji pozytywnie zaskoczy już nie tylko Dominikę, ale i Renatę (Anna Mrozowska), które przyłączą się do akcji Madzi (Natalia Sierzputowska). A to dlatego, że i Sonia zdecyduje się na podobny ruch, gdy wyzna przyjaciółkom, iż kiedyś także padła ofiarą zbiorowego gwałtu na wieczorze kawalerskim.

A to w 3152 odcinku „Barw szczęścia” zdecydowanie nie spodoba się Stefaniakowi, który zda sobie sprawę, że jednak jeszcze nie do końca przejął nad nią kontrolę, skoro kochanka się wyłamała i znów poleciała do Dominiki. Ale już nie w takiej sprawie, jakiej by oczekiwał!