Barwy szczęścia, odcinek 3151: Bezczelne tłumaczenia Reginy po rozstaniu z Justinem. Sam jest sobie winien - ZDJĘCIA

"Barwy szczęścia" odcinek 3151 - wtorek, 25.03.2025, o godz. 20.05 w TVP2

Justin w 3151 odcinku "Barw szczęścia" wróci z Sycylii do Polski i ostatecznie się z Reginą pożegna. Między kochankami dojdzie do trudnej rozmowy o tym, co się wydarzyło podczas ich "romantycznego" wyjazdu na włoską wyspę. Skotnicki zabrał tam mężatkę, by udowodnić, że myśli poważnie o ich związku, że nie chce być taki jak Franek, który całymi miesiącami ją zaniedbywał.

Tak Franek w serialu "Barwy szczęścia" zniszczył romans Reginy i Justina

Ale podczas wakacji na Sycylii mąż Reginy skutecznie odsunął ją od Justina, posunął się do różnych perfidnych sztuczek, nawet śledził kochanków, żeby odzyskać żonę. Wreszcie Regina dała się przekonać Frankowi, że między nimi jeszcze nie wszystko skończone, że w ich małżeństwie znowu może czuć emocje!

Regina w 3151 odcinku "Barw szczęścia" pożałuje, że uległa Justinowi

W 3151 odcinku "Barw szczęścia" Justin nie będzie miał ochoty słuchać wyjaśnień Reginy, która wróciła do Franka, a teraz będzie chciała go przeprosić. Albo przynajmniej zagłuszyć wyrzuty sumienia, że zostawiła go dla męża podczas podróży na Sycylię!

