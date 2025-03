Barwy szczęścia, odcinek 3144: Złoty poderwie kociaka. Wystarczy, że Olga na chwilę zniknie mu z oczu – ZDJĘCIA

Barwy szczęścia, odcinek 3143: Kasia ledwo wróci do Brzezin, a już spadną na nią szokujące wieści! Wreszcie Łukasz jej to powie

„Barwy szczęścia" odcinek 3144 - piątek, 07.03.2025, o godz. 20.05 w TVP2

Marek trudno znosi wymagające nowe zajęcie Olgi – właścicielki i szefowej agencji gwiazd i celebrytów. Musi się godzić z jej częstą nieobecnością, godzinami pracy nie do przewidzenia, życiem na świeczniku i w oku tabloidów, przed którym nic się nie ukryje… Czasami to go przerasta w serialu „Barwy szczęścia”.

Skandaliczny artykuł o Oldze w 3144. odcinku serialu „Barwy szczęścia”

W 3144. odcinku serialu „Barwy szczęścia” poranek Marka będzie… ciężki, kiedy zobaczy w internetowym „Szoku” relację z imprezy, z której Olga wróciła nad ranem. Ze zdjęciem jej i Bartosza (Maciej Nawrocki) i sugestią romansu. Nie podzieli jej rozbawienia świetną „ustawką”, którą sama wcześniej zamówiła u dziennikarza. Olga nie zgodzi się na jego propozycję zażądania sprostowania. Marek wyda się jej zazdrosny o imprezy, na których bywa bez niego, a on będzie się domagał, by wzięła go ze sobą. Trochę będzie się droczył, ale Olga potraktuje to poważnie.

W 3144. odcinku serialu „Barwy szczęścia” Marek poderwie aktorkę na imprezie

W 3144. odcinku serialu „Barwy szczęścia” Marek pójdzie z Olgą na branżową imprezę, by przekonać się, że nie musi być o nią zazdrosny. Już na początku zostanie przez nią porzucony – będzie musiała odebrać telefon. Złoty tylko przez chwilę poczuje się nieswojo. Kiedy tylko zobaczy szarpiącą się parę, będzie chciał pomóc dziewczynie i zostanie przez jej partnera nazwany dziadkiem. Bardzo go to wkurzy! Na imprezie dla aktorów zagra rolę producenta i powie chłopakowi, że nie zatrudniłby go w swoim filmie. Będzie w nowym wcieleniu naprawdę dobry! I kiedy dziewczyna powie w pewnej chwili, że nie przepada za komediami, Marek stwierdzi:

- I to jest świetny początek rozmowy – po czym zaprosi ją do baru. Dziewczyna zgodzi się z radością.