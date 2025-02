Barwy szczęścia

Barwy szczęścia, odcinek 3137: Klara w ciąży! Przekaże Hubertowi najnowsze nowiny, a to jeszcze nie koniec

To nie żart! Klara z "Barw szczęścia" ogłosi ciążę! Chociaż aktorka Olga Jankowska nie wciela się dłużej w postać byłej żony Huberta (Marek Molak), zza granicy nadal docierają różne wieści o artystce. Mieszkająca na stałe w USA Klara zaskoczy wszystkich szokującą wiadomością. Marysia (Nina Szumowska) będzie miała rodzeństwo! Jak zareaguje Hubert w 3137 odcinku "Barw szczęścia" na to, że była żona spodziewa się dziecka z innym mężczyzną? Pyrka nie przyjmie tego dobrze. Sprawdź, co już wiadomo.