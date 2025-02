Barwy szczęścia

Barwy szczęścia, odcinek 3136: Asia wyrodną matką! Przez Marysię nawet Emil się od niej odwróci - WIDEO, ZDJĘCIA

W 3136 odcinku serialu "Barwy szczęścia" Asia (Anna Gzyra) podejmie trudną decyzję o wyprowadzce z domu Huberta (Marek Molak)! Powód? Będzie się zbliżał powrót Marysi (Nina Szumowska) z wakacji w USA do Polski. A to oznacza, że Asia i Hubert nie będą mogli być dłużej razem tak szczęśliwi jak do dotychczas, bo przecież córka Pyrki nienawidzi wybranki ojca. Ale ucieczka Asi od Huberta w 3136 odcinku "Barw szczęścia" wywoła gwałtowną reakcję Emila (Artem Malashchuk). Syn Asi zarzuci jej, że jest wyrodną matką. Zobacz WIDEO z tej szokującej sceny.