Barwy szczęścia, odcinek 3135: Józefina przed ślubem Cezarego wygłosi przemowę o Natalii. Opowie gościom, co sądzi o synowej - ZDJĘCIA

Barwy szczęścia, odcinek 3125: Obrzydliwy Henryk wyśmieje zarzuty Madzi! Wmówi Tomkowi, że wrabia go dla pieniędzy - ZDJĘCIA

"Barwy szczęścia"odcinek 3135 - poniedziałek, 24.02.2025, o godz. 20.05 w TVP2

Przeszkody przed ślubem Natalii i Cezarego w 3135 odcinku "Barw szczęścia" będą dla Józefiny impulsem, żeby odwołać uroczystość w pięknej posiadłości znajomego Andrzeja. Rawiczowa tylko na to będzie czekała, by jej jedyny syn nie ożenił się z Natalią. A jednak w decydującym momencie opamięta się i wspaniałomyślnie pozwoli na ślub. Jedyna w tym zasługa Andrzeja, który zdoła wpłynąć na narzeczoną, żeby nie stała na drodze do szczęścia Cezarego i Natalii. Dalej już pójdzie wręcz idealnie.

Szokująca przemowa Józefiny o Natalii w 3135 odcinku "Barw szczęścia" przed ślubem!

Bo niezadowolona Józefina w 3135 odcinku "Barw szczęścia" będzie robiła dobrą minę do złej gry. Z twarzy Dżo nie zniknie wymuszony uśmiech. Według doniesień portalu światseriali.interia.pl tuż przed rozpoczęciem ślubu zacznie opowiadać wszystkim gościom, co sądzi o swojej synowej. Przemowa, którą wygłosi Józefina wstrząśnie nawet Andrzejem.

Czy matka Cezarego w 3135 odcinku "Barw szczęścia" wykorzysta ślub do oczernienia Natalii w oczach rodziny i przyjaciół Rawiczów? Nic z tych rzeczy! Ogłosi jaka jest szczęśliwa, że taka wspaniała kobieta stanie się członkiem arystokratycznej familii z tradycjami.

Autor:

Barwy szczęścia. Józefina obrazi Natalię. Zszarga szlacheckie nazwisko Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.

- Jaka to piękna kobieta, a do tego mądra. Taka synowa to skarb, nie mogłam sobie wymarzyć wspanialszej. Mamy doskonałe relacje - zapewni gości Józefina, a zaskoczony Andrzej w 3135 odcinku "Barw szczęścia" przypomni jaka jest prawda, że przecież nienawidzi Natalii i nie chciała jej za żonę dla Cezarego.

Józefina nie da spokoju Cezaremu i Natalii po ślubie w 3135 odcinku "Barw szczęścia"! Zadba o ich relacje

- Stare dzieje. Grunt, że teraz jest między nami idylla - uśmiechnie się Dżo. - Oby jak najdłużej - zwróci jej uwagę Andrzej. - Już niech cię o to głowa nie boli, kochanie. Potrafię zadbać o odpowiednie relacje z rodziną... - doda Józefina, ale tym razem jej słowa zabrzmią nieco złowieszczo. Znając ją, to jeszcze długo nie da spokoju Cezaremu i Natalii.