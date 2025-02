Barwy szczęścia, odcinek 3131: Bruno wypędzi zboczonego Henryka z hotelu! Kępski wycofa się z biznesu i zażąda zwrotu pieniędzy?

Barwy szczęścia, odcinek 3135: Bolesne rozstanie Agnieszki i Łukasza! Zostawi go i wróci z powrotem do Włocławka

„Barwy szczęścia" odcinek 3131 - wtorek, 18.02.2025, o godz. 20.05 w TVP2

Madzia pojedzie z Natalią (Maria Dejmek) do prokuratury. A Henryk na komendę w towarzystwie Kodura (Oskar Stoczyński). W 3125. odcinku serialu "Barwy szczęścia" Tomasz (Jakub Sokołowski) dowie się od Oliwki (Wiktoria Gąsiewska) o gwałcie na Madzi i zażąda od ojca wyjaśnień. Henryk, oczywiście, do niczego się nie przyzna i nazwie swoją ofiarę oszustką.

W 3131. odcinku serialu „Barwy szczęścia" Bruno dowie się, co Henryk zrobił Madzi

W 3131. odcinku serialu „Barwy szczęścia" Bruno dowie się nie tylko o szczęściu Reginy (Kamila Kamińska) i Justina, do którego nie będzie się wtrącał. Skotnicki poinformuje go jeszcze o gwałcie na Madzi, którego sprawcą jest inwestor Stańskiego, Henryk. Poprosi swojego managera o bliższe informacje:

- Tu? U nas? Tylko tego nam brakowało... Dobra, opowiadaj, chcę znać wszystkie szczegóły – poprosi.

W całej sprawie Bruna najbardziej będzie zastanawiać, czy w tej sytuacji stary Kępski wypowie umowę inwestorską i wycofa swoje pieniądze. Jeżeli tak by się stało, przyszłość jego ukochanego hotelu znowu stanęłaby pod znakiem zapytania. Justin zapewni go, że tak się nie stanie, ale że źle się czuje z tym, iż to on sam przyciągnął Henryka do biznesu Stańskiego. Bruno powie mu, że zarzucanie sobie winy w tej sytuacji nie ma żadnego sensu.

W 3131. odcinku serialu „Barwy szczęścia" Bruno odsunie Henryka od hotelu

W 3131. odcinku serialu „Barwy szczęścia" podczas spotkania z Brunem Henryk wyprze się gwałtu na Madzi, nazywając go „nieporozumieniem”. Bruno nie da się tak łatwo zbyć, przywołując solidny argument świadczący o tym, że nie chodzi tu o pomyłkę – zgłoszenie napaści do prokuratury. Kępski w odpowiedzi na to oskarży Madzię:

- To ja tu jestem ofiarą. Ta dziewczyna to bezwzględna intrygantka. Naciągaczka! Pożyczyła ode mnie pieniądze i nie chce oddać, więc wymyśliła aferę.

W świetle prawa każdy pozostaje niewinny do udowodnienia winy, ale Stański zażąda od Henryka, by na razie trzymał się z dala od hotelu.

