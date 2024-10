Barwy szczęścia, odcinek 3060: Natalia wyrzuci Malwinę z kancelarii. Nie pozwoli siostrze wrócić do pracy – ZDJĘCIA

"Barwy szczęścia" odcinek 3060 - poniedziałek, 28.10.2024, o godz. 20.05 w TVP2

Natalia nie pozwoli wrócić Malwinie do kancelarii. Chociaż Brodzińska wyjdzie ze szpitala do domu, zakończy leczenie, które okaże się sukcesem, Zwoleńska nie da rady zaprosić siostry do pracy. Sama nadal przebywa w Indiach, a do czasu jej powrotu do Polski minie chwila czasu. Tymczasem Malwina będzie pełna nadziei i chęci do pracy. Chciałaby ruszyć ze swoim życiem i wrócić do normalności. To nie będzie takie proste.

Natalia nie pozwoli Malwinie wrócić do kancelarii w 3060 odcinku "Barw szczęścia"

Kiedy uradowana Malwina dołączy do rodziny, wróci po zakończonym leczeniu w klinice, będzie miała ogromną ochotę na rzucanie się w wir pracy i obowiązków. Nic dziwnego, skoro jakiś czas przebywała w zamknięciu, odosobnieniu i mogła liczyć na sporadyczny kontakt ze znajomymi osobami. Wszystko się zmieni, kiedy Brodzińska odzyska dawne życie, a Herman (Maciej Raniszewski), rodzice i Emilka (Jessica Frankiewicz) ciepło przywitają ją w domu.

W 3060 odcinku "Barw szczęścia" Malwina połączy się na rozmowę internetową z Natalią i chyba będzie miała sporą nadzieję na to, że siostra znów weźmie ją do kancelarii.

- Ślicznie wyglądasz, Malwina - przyzna z uśmiechem Natalia. - Akurat ci uwierzę! Po tym szpitalu wyglądam jak zombie - zaśmieje się Brodzińska. - (...) Chcę jak najszybciej wrócić do normalnego rytmu - od razu obwieści Brodzińska. Nie wie jednak, że siostra będzie absolutnie przeciwna. - Tak szybko? - zdziwi się Zwoleńska. - Tak! Potrzebuję aktywności, wracam do kancelarii! - szybko zapowie Malwina, właściwie oznajmiając fakt. - Może tak na spokojnie byś jeszcze posiedziała w domu... - Ale Natalko ja mam dość spokoju. Muszę nadrobić ten stracony czas - Nie przesadzaj z pracą. W kancelarii jest pani Sokalska. Dużo lepiej ci będzie w domu z Emilką i Rozalką - ostro postawi sprawę Zwoleńska i nie wda się w dyskusję. Da jasno do zrozumienia, że o powrocie do kancelarii nie ma mowy.