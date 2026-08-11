Barwy szczęścia. Nowy facet na celowniku Janki w nowym sezonie! Nikt nie spodziewa się, kto zastąpi jej Mariusza

Janka na dobre odpuści sobie Mariusza w nowym sezonie "Barw szczęścia" po wakacjach!

W nowym sezonie "Barw szczęścia" po wakacjach w życiu Janki pojawi się zupełnie nowy mężczyzna! Zwłaszcza, że już nie będzie miała czego ona szukać u Mariusza, który ostatecznie wybierze nie ją, a Kasię i nawet jej intrygi nie zdołają zniszczyć ich związku.

Tym bardziej, że po wszystkim Dąbrowska szczerze ich przeprosi, gdy oni mimo wszystko pomogą jej przy chorym ojcu (Piotr Kazimierczak). Dziewczyna postanowi więcej nie mieszać się do ich relacji, co w nowym sezonie "Barw szczęścia" po przerwie wakacyjnej zostanie jej szybko wynagrodzone!

Janka i Kajetan spodobają się sobie w nowym sezonie "Barw szczęścia" po przerwie wakacyjnej!

Tym bardziej, że w nowym sezonie "Barw szczęścia" po wakacjach wreszcie znajdzie kogoś, kto jak podaje swiatseriali.interia.pl zainteresuje się nią z wzajemnością. A mowa tutaj o Brodzie (Andrzej Popiel), który natknie się na nią w Brzezinach i nie będzie mógł o niej zapomnieć!

Do tego stopnia, że zechce nawet urwać się z pracy, aby pojechać do Dąbrowskiej, ale Ania (Hanna Klepacka) mu na to nie pozwoli! Szefowa obsypie go zadaniami, ale finalnie sama nieświadomie połączy go z jego nową ukochaną!

Wszystko przez to, że w nowym sezonie "Barw szczęścia" po przerwie wakacyjnej Ania wyśle Brodę do sklepu Grzelaków. I choć początkowo będzie chciała, aby jechał wcześniej, to jednak finalnie zdecyduje się go tam wysłać dopiero po posprzątaniu lokalu i przygotowaniu pączków i faworków. I dobrze dla niego, bo w tym samym czasie u Aldony (Elżbieta Romanowska) i Borysa (Jakub Wieczorek) pojawi się właśnie Janka!

- Jaki ten świat mały... Co za przypadek - powita go Janka.

- Nie. To nie przypadek. To znak - uzna Kajetan.

Dąbrowska i Broda będą razem w nowym sezonie "Barw szczęścia" po wakacjach!

W tej sytuacji w nowym sezonie "Barw szczęścia" po wakacjach Janka postanowi kuć żelazo, póki gorące i zaprosi Brodę na wieczorną imprezę do remizy. Oczywiście, Kajetan przyjmie jej zaproszenie, tym bardziej, że uzna, że to dobra okazja, aby mogli lepiej się poznać i się do siebie zbliżyć. Dlatego postanowi zrobić na ukochanej jak najlepsze wrażenie.

W nowym sezonie "Barw szczęścia" po przerwie wakacyjnej Broda zjawi się na imprezie z pudełkiem pączków. Ale miłe chwile wcale nie potrwają długo, bo tuż po przyjeździe Kajetana w jednym z gospodarstw wybuchnie pożar, przez co impreza zostanie wstrzymana. A kucharz chcąc zrobić jeszcze większe wrażenie na ukochanej, zdecyduje się jechać ze strażakami, aby pomóc im go ugasić. Czy to mu się uda? Przekonamy się już niebawem!

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