Barwy szczęścia. Nowa twarz Kodura w następnym sezonie! Inny aktor zagra Marcina? - ZDJĘCIA

Tak się zmieni Marcin Kodur w serialu "Barwy szczęścia" w następnym sezonie jesienią 2026

Nowa twarz Marcina Kodura to zmiana w serialu "Barwy szczęścia", której zapewne nikt się nie spodziewa! Od kiedy Oskar Stoczyński dołączył do obsady w 2021 roku jako inspektor policji, który prowadził śledztwo w sprawie kradzieży biżuterii w domu Klary (Olga Jankowska) i Huberta (Marek Molak), zawsze wyglądał tak samo. Komisarz Kodur nigdy nie nosił munduru policyjnego, a broda i zarost były nieodłączonymi elementami jego wyglądu.

Następny sezon "Barw szczęścia" jesienią 2026 roku, czyli po przerwie wakacyjnej, która skończy się na początku września upłynie pod znakiem spektakularnej przemiany Kodura! Z planu nowych odcinków wyciekły już zdjęcia odmienionego Marcina i trudno na nich rozpoznać Oskara Stoczyńskiego.

Zobacz też: Barwy szczęścia, odcinek 3363: Marcin oskarżony o wzięcie łapówki! Straci pracę przez Majaka?

Produkcja "Barw szczęścia" pokazuje metamorfozę Kodura

Produkcja "Barw szczęścia" póki co nie ujawnia kulis metamorfozy Kodura, ale przy okazji wychodzi na jaw, że jego związek z Renatą przetrwa naprawdę trudno chwile, bo kobieta walczy z uzależnieniem od leków i z każdym dniem coraz bardziej pogrąży się w nałogu.

Barwy szczęścia. Uzależniona Renata zaatakuje Kodura!

"Renata i Marcin przesyłają Wam pozdrowienia w zupełnie nowym wydaniu. Dostrzegacie zmianę? Tak, wzrok Was nie myli - Kodur pożegnał zarost! 🪒 Czy ten nowy look zwiastuje rewolucję w ich życiu? Jedno jest pewne: idzie NOWE, a nadchodzące odcinki dostarczą Wam mnóstwo emocji 😊 Bądźcie z nami! Pozdrawiamy gorąco i do zobaczenia przed telewizorami!" - czytamy w komunikacie produkcji "Barw szczęścia" na oficjalnych profilach serialu na Facebooku i Instagramie.

Oto komentarze widzów "Barw szczęścia" o zmianie wyglądu Marcina Kodura

Komentarze widzów "Barw szczęścia" nie pozostawiają wątpliwości, że wielu znów nabrało się na to, że będzie nowy Marcin Kodur, że inny aktor zagra ukochanego Renaty. Na temat przemiany Kodura zdania są podzielone. Ale wygląda na to, że trudno będzie się przyzwyczaić do braku zarostu na twarzy Marcina.

- Kodur wygląda jakby to inny aktor już był - Kodur w zaroście czy bez zarostu jest przystojny facet. Renata tylko w dłuższych włosach super wygląda. - Kodur wyglądał lepiej w brodzie, tak samo Renatka wygląda lepiej w tej fryzurze niż w krótkich włosach. - Okropnie wygląda bez zarostu. - Ledwo go poznałem,ale z zarostem wygląda dużo lepiej - Myślałam że nowy aktor - A moim zdaniem bez zarostu jest dobrze. Na początku myślałam że to inny aktor.