Barwy szczęścia. Nowa rola Justina w hotelu Bruna! Dostał inną funkcję - ZDJĘCIA

Na planie do nowych odcinków "Barw szczęścia" po wakacjach panuje radosna atmosfera. Marta Dąbrowska z Jasperem Sołtysiewiczem zdradzili nową rolę Justina Skotnickiego! To tym ma zająć się młody biznesmen... Nowy sezon "Barw szczęścia" zapowiada się pełen emocji, bo w życiu zawodowym oraz prywatnym lubianych bohaterów wiele się zadzieje. Co takiego wymyślą do kontynuacji postaci Justina? Aktorzy wygłupiają się na planie i snują domysły. Zobacz ZDJĘCIA z planu.