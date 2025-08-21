Barwy szczęścia. Nieszczęście Asi i Huberta. Pęknie im serce w obliczu takiej tragedii!

Hubert usłyszy druzgocącą prawdę

Jak podaje światseriali.interia.pl, Hubert zasięgnie języka u znajomej pracującej w NFZ. Liczył na to, że uda się znaleźć jakieś rozwiązanie, by rachunek za hospitalizację Omara został pokryty. Niestety, wróci do Haliny i jej męża z fatalnymi wieściami.

– Naprawdę mi przykro. Nie ma jak tego obejść... NFZ nie pokryje kosztu hospitalizacji – powie Hubert Kałużom, co cytuje światseriali.interia.pl.

Te słowa zmrożą całą rodzinę. Omar, który wciąż walczy o powrót do zdrowia, nie wytrzyma nerwowo. – Wszystko przez tego oszusta. To on powinien zapłacić – wybuchnie, mając na myśli swojego bezdusznego byłego szefa.

Halina w rozpaczy, Omar bezsilny

Wtedy Hubert spróbuje dopytać Omara, czy podjął próbę rozmowy z pracodawcą, by odzyskać należne prawa. Odpowiedź mężczyzny wbije wszystkich w ziemię.

– Zablokował mnie – westchnie Omar, dając do zrozumienia, że nie ma szans na kontakt.

Halina doda od siebie jeszcze gorsze wieści. – Byłam rano u nich w biurze. Wpadłam do niego z zaskoczenia, zażądałam wydania umowy, ale się wyparł... – powie i ze łzami w oczach doda, że bezduszny szef śmiał jej się prosto w twarz, twierdząc, że Omar nigdy nie pracował w jego firmie.

Asia i Hubert nie zostawią ich samych

Dla Asi Sokalskiej ta sytuacja będzie nie do zniesienia. Wzruszona losem Haliny i Omara, obieca im pomoc. – Natalia się tym zajmie. Ona nigdy nie zostawia nikogo w potrzebie – zapewni.

Hubert także nie spocznie, dopóki nie znajdą dowodów. Już wkrótce on i Asia poruszą niebo i ziemię, by wykazać, że Omar był uczciwym pracownikiem i należy mu się ubezpieczenie.

Czy ich starania zakończą się sukcesem? A może bezduszny pracodawca okaże się zbyt silnym przeciwnikiem, a nieszczęście Kałużów stanie się także tragedią dla Pyrków?