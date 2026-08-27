Barwy szczęścia. Kodur dorwie dilera, który sprzedaje prochy Renacie! W następnym sezonie aresztuje wroga, ale to nie koniec - ZDJĘCIA

Renata znów kupi narkotyki. Kodur zacznie ją śledzić

Problemy Renaty i Marcina będą się pogłębiać już od początku nowego sezonu „Barw szczęścia”. Kodur nie będzie potrafił zaakceptować zachowania ukochanej, a kolejne kłótnie sprawią, że zacznie podejrzewać, że kobieta wróciła do nałogu. Nie będzie zresztą bezpodstawnie zaniepokojony. Już w 3398 odcinku „Barw szczęścia” Renata potajemnie spotka się z dilerem i kupi od niego kolejne narkotyki. Zbiegnie się to w czasie z pogłębiającym się konfliktem Renaty z Dominiką (Karolina Chapko). Kiedy sytuacja stanie się na tyle dziwna, że uzależniona kobieta zniknie z domu w środku nocy, Kodur zacznie śledzić Renatę.

Kodur namierzy dilera Renaty i doprowadzi do aresztowania

W 3399 odcinku "Barw szczęścia" policjant odkryje, z kim Renata spotyka się w tajemnicy. Pod osłoną nocy przyuważy spotkanie ukochanej z pewnym mężczyzną i właściwie nie będzie musiał widzieć niczego więcej. Szybko podejmie decyzję, by działać. Jego ruchy doprowadzą do zatrzymania mężczyzny, który dostarczał Nowakowej narkotyki. Dla Marcina będzie to jednak dopiero początek problemów.

Renata trafi do aresztu, tak jak jej diler narokotyków?

Zatrzymanie dilera może bowiem sprawić, że również Renata znajdzie się na celowniku policji. Kobieta niemal trafi do aresztu, ale ukochany mimo wszystko spróbuje ją chronić. Kodur jednocześnie będzie próbował chronić ukochaną i powstrzymać ją przed dalszym pogrążaniem się w uzależnieniu. Sytuacja będzie szczególnie trudna, ponieważ wcześniej Renata coraz bardziej odsuwała się od Marcina, a jej zachowanie dawno wymknęło się spod kontroli. Jeśli tak dalej pójdzie, dla Renaty naprawdę może nie być ratunku. Jej związek się posypie, a ona może odpowiedzieć za kupowanie nielegalnych substancji!