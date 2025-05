Barwy szczęścia. Kiedy nowy 3203 odcinek w TVP2? Produkcja już zabrała głos

Koniec Barw szczęścia. Oszustwo Andrzeja wpędzi Józefinę do grobu? Nie przetrwa bez leków w ostatnim 3202 odcinku – ZDJĘCIA, ZWIASTUN

Koniec Barw szczęścia. Józefina przejedzie się na znajomych. W ostatnim 3202 odcinku dotrze do niej, kim naprawdę dla nich jest – ZDJĘCIA, ZWIASTUN

"Barwy szczęścia" odcinek 3203 - kiedy zacznie się nowy sezon w TVP2, kiedy premiera i emisja po wakacjach?

Pewnym jest, że "Barwy szczęścia" wrócą z kolejnym 19 sezonem na antenę TVP2, gdyż właśnie trwają prace nad zdjęciami do nowego sezonu, który widzowie zobaczą już po wakacjach! Ale czy wiadomo już, kiedy dokładnie "Barwy szczęścia" pojawią się w TVP2 po przerwie wakacyjnej i kiedy widzowie będą mogli zobaczyć premierowy 3203 odcinek?

Głos w tej sprawie zabrała sama produkcja "Barw szczęścia" i to jeszcze przed finałem 18 sezonu, który nastąpi w piątek 30.05.2025 roku o 20.05 w TVP2! A tym samym uspokoiła fanów, że kolejny 19 sezon na pewno się pojawi! Ale właśnie, kiedy?

Co ogłosiła produkcja "Barw szczęścia" na temat kolejnego 19 sezonu i premierowego 3203 odcinka "Barw szczęścia"?

Na dokładną odpowiedź na to pytanie widzowie "Barw szczęścia" będą musieli jeszcze poczekać, gdyż póki co nieznana jest data kolejnego 3203 odcinka! A to dlatego, że jeszcze produkcja serialu nie wie, kiedy dokładnie wystartuje jesienna ramówka Telewizji Polskiej!

Ale oczywiście, jak tylko się dowie, to od razu zamieści tą informację na swoich oficjalnych profilach na Facebooku i Instagramie, a my również o niej poinformujemy!

A stanie się to nie wcześniej jak w sierpniu, o czym poinformowała sama produkcja "Barw szczęścia"! To właśnie wtedy oficjalnie ogłosi ona start 19 sezonu "Barw szczęścia" po przerwie wakacyjnej i dokładną datę emisji 3203 odcinka!

- Kiedy wracamy po wakacjach? - zapytał produkcję 1 z fanów pod zdjęciem z planu, gdzie nagrywano sceny do nowego 19 sezonu "Barw szczęścia".

- Ogłosimy to w sierpniu - odczytał w odpowiedzi.

Co wydarzy się w kolejnym 3203 odcinku "Barw szczęścia" po przerwie wakacyjnej?

A zatem widzom pozostanie nic innego jak tylko czekać na oficjalną informację w tej sprawie, jak i nowy 19 sezon "Barw szczęścia" i premierowy 3203 odcinek, który zobaczą już po wakacjach! A będą mieli na co, gdyż oczywiście nie zabraknie w nim emocji!

Zdradzamy, że w 3203 odcinku "Barw szczęścia" po przerwie wakacyjnej fani zobaczą, jak potoczą się dalsze losy oszukanej i okradzionej przez Andrzeja (Leon Charewicz), Józefiny (Elżbieta Jarosik)! Wówczas wyjaśni się, czy Natalia (Maria Dejmek) będzie w stanie prawnie pomóc swojej teściowej, a także, co zrobi Rawiczowa z zaciągniętym przez siebie kredytem na dworek Zastoi-Modelskiego, który on już zdąży sprzedać, a jego niedoszła żona będzie musiała go spłacić, gdyż inaczej będzie mogła stracić i dom i stadninę!

Oprócz tego w 3203 odcinku "Barw szczęścia" po wakacjach widzowie dowiedzą się, co będzie dalej ze związkiem Kasi (Katarzyna Glinka) i Mariusza (Rafał Cieszyński), który po kolejnych odrzuconych zaręczynach przez Sadowską i to tuż po rozwodzie z Łukaszem (Michał Rolnicki), zawiśnie na włosku! Czy przetrwa?

O tym przekonamy się już we wrześniu, gdy oficjalnie wystartuje kolejny 19 sezon! Ale czy będzie to już poniedziałek 1.09.2025 roku czy później, to usłyszymy w sierpniu!