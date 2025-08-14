Barwy szczęścia. Józefina zwali na Małgorzatę winę za oszustwo Andrzeja! Wrócą do życia w wojnie - ZDJĘCIA

„Barwy szczęścia" odcinek 3206 - czwartek, 4.09.2025, o godz. 20.05 w TVP2

Początki znajomości obu kobiet były burzliwe. Małgorzata, chcąc zrobić dobre wrażenie, podkoloryzowała nieco swoją działalność w branży nieruchomości. Szybko wyszło na jaw, że Rawiczowa nie akceptuje Natalii (Maria Dejmek) jako partnerki dla swojego syna Cezarego (Marcel Opaliński), zamiast tego próbując wepchnąć go w ramiona Sofii (Valeri Guliaieva). Sytuacja sięgnęła absurdu, gdy podczas amnezji Rawicza obie kobiety chciały wmówić mu uczucie do Sofii. Na szczęście ostatecznie Cezary i Natalia znów byli razem.

Powrót wojny Józefiny z Małgorzatą w „Barwach szczęścia”?

Z czasem Małgorzata i Józefina zaczęły dogadywać się coraz lepiej. Jednak dramat związany z Andrzejem, który omamił Rawiczową i wciągnął ją w nieprzyjemną sytuację sprawi, że w 3206. odcinku "Barw szczęścia" przyjaźń ponownie ustąpi miejsca wojnie. Józefina uzna, że całe nieszczęście to wina Małgorzaty, bo to ona poznała ją z oszustem.

I to akurat prawda, że matka Natalii faktycznie przedstawiła Andrzeja Józefinie. Nie przewidziała jednak, że Rawiczowa da się omamić. Oszust nawciskał jej kitów o bogactwie, miał być zagraniczny ślub i przepych, a kobieta została z niczym! Póki co tylko Zwoleńska wie, co dokładnie spotkało teściową. Dług na 5 mln. zł., który seniorka zaciągnęła dla przyszłego męża to nie byle co!

Józefina straci grunt pod nogami

Tymczasem w kolejnych odcinkach "Barw szczęścia" Cezary w końcu uświadomi sobie, w jak trudnym położeniu znalazła się stadnina. Dotrze do niego również prawda, którą ukrywała przed nim Natalia. Zleci prywatnej detektyw Celinie (Oriana Krajewska) odnalezienie byłego narzeczonego matki, mężczyzny, który według ustaleń policji uciekł do Dubaju.