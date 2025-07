Barwy szczęścia. Jaworski opuści chorą Krystynę. Wyjedzie z przyjaciółmi do Estonii

Choroba Krystyny (Hanna Bieluszko) w nowym sezonie "Barw szczęścia" będzie postępowała coraz bardziej. Na chorobę Alzheimera nie ma lekarstwa, które by ją wyleczyło, a do tego żona Krzysztofa Jaworskiego (Jacek Kałucki) odstawiła leki, które miały ją wyciszyć, uspokoić, ułatwić sen. Nie dość, że stan Krystyny się pogorszy, to jeszcze Jaworski w odcinkach "Barw szczęścia" we wrześniu opuści ukochaną. Wyjedzie z przyjaciółmi na wyprawę na ryby do Estonii, by odpocząć od Krysi. Skutki mogą być fatalne. Sprawdź, co się wydarzy.