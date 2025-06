Barwy szczęścia

Barwy szczęścia. Cezary zapomni o synu i Sofii? Przez problemy Józefiny długo nie da rady zająć się Czarkiem

Cezary (Marcel Opaliński) z „Barw szczęścia” zapomni o synku Czarku (Tadeusz Łaczkowski) i Sofii (Valeria Gouliaeva)? Problemy Józefiny (Elżbieta Jarosik), którą dotąd było stać na zapewnienie wnukowi wszystkiego, co najlepsze, nie odejdą w nowym sezonie „Barw szczęścia”. Chociaż Rawicz nie zna jeszcze całej prawdy o długach matki, wkrótce w „Barwach szczęścia” może się nieźle zdziwić. Jak to wpłynie na jego relacje z synkiem i Sofią, którzy wyjechali do Londynu i nie ma ich na miejscu?