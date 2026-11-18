Tak będzie knuł Czerepach w nowym sezonie "Rancza. Zemsta wiedźm"

Oficjalny zwiastun "Rancza" i wszystkie przedpremierowe zapowiedzi nowych odcinków sprowadzają się do jednego - największy intrygant z Wilkowyj, mistrz politycznych manipulacji i dążenia po trupach do celu, czyli Arkadiusz Czerepach dostanie się na szczyty władzy i będzie zdolny do wszystkiego!

W nowym sezonie "Rancza. Zemsta wiedźm" przekona się o tym nie tylko prezydent Paweł Kozioł, ale także wielu mieszkańców Wilkowyj, gdzie premier Czerepach spróbuje zaprowadzić porządek, urządzając "łapanki" niewinnych obywateli.

- Polityka to jest z definicji brudne świństwo! Tak było, jest i będzie! - ogłasza Czerepach w jednym ze zwiastunów nowego "Rancza".

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Polityczna intryga Czerepacha w "Ranczo. Zemsta wiedźm". Do tego posunie się premier Polski?

Ale na tym nie koniec, bo tuż przed premierą "Rancza. Zemsta wiedźm" Telewizja Polska ujawniła scenę z pierwszego odcinka, w którym Czerepach jako szef rządu obmyśli nowy podstęp, by prezydent Kozioł po dziesięciu latach na stanowisku głowy państwa nadal pozostał przywódcą Polski. Oczywiście cwany Czerepach będzie miał w tym własny cel.

- Konstytucję się zmieni i trzecią kadencję ci załatwię! - Na co mi ta trzecia kadencja? - Kozioł, którego dopadną wyrzuty sumienia, że dotąd nic nie zrobił dla Polski, nie zgodzi się na realizację intrygi Czerepacha.

Kiedy nowe "Ranczo. Zemsta wiedźm" w TVP1? Data premiery 11 sezonu ogłoszona

Premiera nowego 11 sezonu, czyli "Ranczo. Zemsta wiedźm" już w niedzielę, 6 grudnia 2026 r., o godz. 20.25 w TVP1. A w kolejne niedziele będą emitowane następne odcinki. W sumie "Ranczo. Zemsta wiedźm" składa się z 6 odcinków.

Ranczo. Zemsta wiedźm. Przebiegły plan Czerepacha! Załatwi Koziołowi trzecią kadencję?

Ranczo. Zemsta wiedźm. Oto oficjalny zwiastun!