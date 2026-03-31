Szpital św. Anny, odcinek 101: Lekarz podejmuje ryzykowną decyzję, by ocalić życie pacjentki po przeszczepie serca

Ostatni, jubileuszowy odcinek serialu "Szpital św. Anny" zafundował widzom prawdziwy rollercoaster emocji, gdy pozornie spokojny dzień w szpitalu zamienił się w dramatyczną walkę z czasem. Wszystko zaczęło się od przyjęcia na kardiologię mężczyzny z objawami zawału oraz dawnej mentorki Zyty, profesor Dobrowolskiej, która trafiła na oddział po upadku. Prawdziwy chaos rozpętał się jednak, gdy w całym budynku nagle zabrakło prądu, stawiając pod znakiem zapytania los pacjentów na sali operacyjnej, w trakcie chemioterapii i na neonatologii. Lekarki musiały działać błyskawicznie, a niespodziewanym wsparciem w opanowaniu kryzysu okazała się właśnie profesor Dobrowolska. Po tak dramatycznych wydarzeniach personel szpitala z pewnością długo nie zapomni tego dyżuru. Z jakimi wyzwaniami zmierzą się tym razem?

"Szpital św. Anny" odc. 101 - streszczenie

Na oddział ratunkowy trafia 35-letnia pacjentka po przeszczepie serca, która straciła przytomność, a pomoc wezwała jej kilkuletnia córka. Kobietą na oddziale kardiologii zajmuje się doktor Łukasz Wroński, który staje przed trudną decyzją. Mimo niepewnych wyników badań, pogarszający się stan pacjentki skłania go do przeprowadzenia ryzykownego zabiegu, podczas gdy jego dziećmi opiekuje się Krzysztof. W tym samym czasie w szpitalu nie brakuje innych zawirowań – Majka po kłótni z ojcem dostaje ataku duszności, Daria ratuje ciężarną bez historii medycznej, a nowa, niewidoma fizjoterapeutka Nina robi ogromne wrażenie na Sergiuszu. Wieczór przyniesie osobiste rozstrzygnięcia, gdy Krzysztof przyzna przed Darią, że wie o swoim ojcostwie i jest gotów wziąć na siebie odpowiedzialność.

"Szpital św. Anny" odc. 101 - kiedy, gdzie i o której emisja?

Fani serialu z pewnością nie mogą doczekać się kolejnych emocji i zwrotów akcji, które przygotowali dla nich scenarzyści. Nadchodzący odcinek zapowiada się niezwykle interesująco, wnosząc nowe wyzwania zarówno w życiu zawodowym, jak i prywatnym bohaterów. Warto więc zarezerwować sobie czas, aby śledzić ich dalsze losy. Premierowa emisja 101. odcinka serialu "Szpital św. Anny" odbędzie się we wtorek, 7 kwietnia 2026 roku, o godzinie 16:50 na kanale TVN.

"Szpital św. Anny" - opis serialu i obsada

"Szpital św. Anny" to serial, który od samego początku podbił serca widzów, śledzących losy personelu medycznego krakowskiej placówki. Produkcja w mistrzowski sposób łączy wątki medyczne z zawiłościami życia prywatnego bohaterek, pokazując ich codzienne zmagania w pracy i poza nią. To poruszająca opowieść o sile kobiecej przyjaźni, solidarności i podejmowaniu trudnych decyzji w obliczu największych wyzwań. Na ekranie pojawiają się tacy aktorzy, jak:

Jolanta Fraszyńska (jako Zyta Orłowicz)

Joanna Liszowska (jako Katarzyna Hajduk)

Julia Kamińska (jako Zofia Konecka)

Ada Szczepaniak (jako Kaja Piotrowska)

Klaudia Koścista (jako Marta Galica)

Piotr Stramowski (jako Maciej Bilewicz)

Piotr Cyrwus (jako Jacek Strecker)

Katarzyna Bujakiewicz (jako Sabina Krawczyk)

Barbara Kurdej Szatan (jako Ilona Soboń)

Anna Czartoryska Niemczycka (jako Alicja Sanewska)

