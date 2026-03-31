Sprawiedliwi - Wydział Kryminalny, odcinek 1009: Próba zatarcia śladów przez Górską kończy się fiaskiem, gdy Wojtala zabezpiecza kluczowe próbki DNA

Emocje w serialu "Sprawiedliwi - Wydział Kryminalny" nieustannie sięgają zenitu, a ostatni odcinek rzucił nas w sam środek dwóch niezwykle skomplikowanych dochodzeń. Kłos i Kalicka zajęli się sprawą Luizy Stępień, zamordowanej kobiety, której zdjęcie z łacińską przysięgą małżeńską trafiło do odsiadującego dożywocie seryjnego mordercy, Jakuba Niegolewskiego. Głównymi podejrzanymi stali się sąsiadka ofiary, Oliwia Luker, która prowadziła z nim intymną korespondencję, oraz jej syn gardzący tą fascynacją. Równolegle Barbara kontynuowała własne śledztwo w sprawie śmierci Rodaka, a trop zaprowadził ją do lekarza, ojca jednej z ofiar pedofila. Poprzedni epizod zostawił nas więc z wieloma pytaniami, budując ogromne napięcie przed kolejnymi wydarzeniami.

"Sprawiedliwi - Wydział Kryminalny" odc. 1009 - streszczenie

W nadchodzącym odcinku detektywi Garda i Górska zajmą się sprawą restauratora Seweryna Klicha, który został znaleziony w chłodni z symptomami silnego wyziębienia organizmu. Śledczy szybko dochodzą do wniosku, że nie był to nieszczęśliwy wypadek, ponieważ ktoś celowo zdemontował zamek bezpieczeństwa i ukradł pieniądze z kasy. Brak śladów włamania sugeruje, że sprawcą może być ktoś z personelu, a głównym podejrzanym staje się kelner i diler narkotyków, Dariusz Nowacki. Sytuacja komplikuje się, gdy policjanci odnajdują go ciężko rannego we własnym mieszkaniu. Tymczasem Górska zmaga się z traumą po zastrzeleniu Bosackiego, a jej próba zatuszowania śladów zostaje udaremniona przez Wojtalę, który zabezpiecza materiał DNA denata.

"Sprawiedliwi - Wydział Kryminalny" odc. 1009 - kiedy, gdzie i o której emisja?

Fani z pewnością nie mogą doczekać się, jak potoczą się dalsze losy wrocławskich śledczych i czy uda im się rozwiązać tę skomplikowaną zagadkę. Nadchodzący epizod zapowiada się niezwykle emocjonująco, dostarczając widzom solidnej dawki napięcia i niespodziewanych zwrotów akcji. Aby nie przegapić premiery i być na bieżąco z wydarzeniami, warto zapisać sobie datę w kalendarzu. Najnowszy odcinek serialu "Sprawiedliwi - Wydział Kryminalny" zostanie wyemitowany we wtorek, 7 kwietnia 2026 roku, o godzinie 20:30 na antenie TV4.

"Sprawiedliwi - Wydział Kryminalny" - opis serialu i obsada

"Sprawiedliwi - Wydział Kryminalny" to od lat jeden z ulubionych seriali kryminalnych polskiej publiczności, który wciąż trzyma w napięciu. Produkcja skupia się na pracy i życiu prywatnym policjantów z komendy we Wrocławiu, którzy pod wodzą inspektora Edwarda Kubisa rozwiązują najtrudniejsze sprawy. Każdy odcinek to nowa, wciągająca historia pełna intryg, dynamicznej akcji i śledczego sprytu. To serial, który doskonale łączy wątki kryminalne z osobistymi dramatami bohaterów, co sprawia, że widzowie z zapartym tchem śledzą ich losy. W serialu występują m.in.:

Marek Włodarczyk (jako inspektor Edward Kubis)

Kamila Ścibiorek (jako podkomisarz Paulina Wach)

Michał Mrozek (jako aspirant Jakub Walczak)

Michał Kitliński (jako komisarz Tomasz Jawor)

Magdalena Margulewicz (jako starszy aspirant Dagmara Górska)

Gabriela Oberbek (jako komisarz Aleksandra Latoszek)

Przemysław Kapsa (jako prokurator Kornel Jagiełło)

Tomasz Radawiec (jako technik Bolesław Kowalski)

