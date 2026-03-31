Sprawiedliwi - Wydział Kryminalny, odcinek 1009: Próba zatarcia śladów przez Górską kończy się fiaskiem, gdy Wojtala zabezpiecza kluczowe próbki DNA

Emocje w serialu "Sprawiedliwi - Wydział Kryminalny" nieustannie sięgają zenitu, a ostatni odcinek rzucił nas w sam środek dwóch niezwykle skomplikowanych dochodzeń. Kłos i Kalicka zajęli się sprawą Luizy Stępień, zamordowanej kobiety, której zdjęcie z łacińską przysięgą małżeńską trafiło do odsiadującego dożywocie seryjnego mordercy, Jakuba Niegolewskiego. Głównymi podejrzanymi stali się sąsiadka ofiary, Oliwia Luker, która prowadziła z nim intymną korespondencję, oraz jej syn gardzący tą fascynacją. Równolegle Barbara kontynuowała własne śledztwo w sprawie śmierci Rodaka, a trop zaprowadził ją do lekarza, ojca jednej z ofiar pedofila. Poprzedni epizod zostawił nas więc z wieloma pytaniami, budując ogromne napięcie przed kolejnymi wydarzeniami.
"Sprawiedliwi - Wydział Kryminalny" odc. 1009 - streszczenie
W nadchodzącym odcinku detektywi Garda i Górska zajmą się sprawą restauratora Seweryna Klicha, który został znaleziony w chłodni z symptomami silnego wyziębienia organizmu. Śledczy szybko dochodzą do wniosku, że nie był to nieszczęśliwy wypadek, ponieważ ktoś celowo zdemontował zamek bezpieczeństwa i ukradł pieniądze z kasy. Brak śladów włamania sugeruje, że sprawcą może być ktoś z personelu, a głównym podejrzanym staje się kelner i diler narkotyków, Dariusz Nowacki. Sytuacja komplikuje się, gdy policjanci odnajdują go ciężko rannego we własnym mieszkaniu. Tymczasem Górska zmaga się z traumą po zastrzeleniu Bosackiego, a jej próba zatuszowania śladów zostaje udaremniona przez Wojtalę, który zabezpiecza materiał DNA denata.
"Sprawiedliwi - Wydział Kryminalny" odc. 1009 - kiedy, gdzie i o której emisja?
Fani z pewnością nie mogą doczekać się, jak potoczą się dalsze losy wrocławskich śledczych i czy uda im się rozwiązać tę skomplikowaną zagadkę. Nadchodzący epizod zapowiada się niezwykle emocjonująco, dostarczając widzom solidnej dawki napięcia i niespodziewanych zwrotów akcji. Aby nie przegapić premiery i być na bieżąco z wydarzeniami, warto zapisać sobie datę w kalendarzu. Najnowszy odcinek serialu "Sprawiedliwi - Wydział Kryminalny" zostanie wyemitowany we wtorek, 7 kwietnia 2026 roku, o godzinie 20:30 na antenie TV4.
"Sprawiedliwi - Wydział Kryminalny" - opis serialu i obsada
"Sprawiedliwi - Wydział Kryminalny" to od lat jeden z ulubionych seriali kryminalnych polskiej publiczności, który wciąż trzyma w napięciu. Produkcja skupia się na pracy i życiu prywatnym policjantów z komendy we Wrocławiu, którzy pod wodzą inspektora Edwarda Kubisa rozwiązują najtrudniejsze sprawy. Każdy odcinek to nowa, wciągająca historia pełna intryg, dynamicznej akcji i śledczego sprytu. To serial, który doskonale łączy wątki kryminalne z osobistymi dramatami bohaterów, co sprawia, że widzowie z zapartym tchem śledzą ich losy. W serialu występują m.in.:
- Marek Włodarczyk (jako inspektor Edward Kubis)
- Kamila Ścibiorek (jako podkomisarz Paulina Wach)
- Michał Mrozek (jako aspirant Jakub Walczak)
- Michał Kitliński (jako komisarz Tomasz Jawor)
- Magdalena Margulewicz (jako starszy aspirant Dagmara Górska)
- Gabriela Oberbek (jako komisarz Aleksandra Latoszek)
- Przemysław Kapsa (jako prokurator Kornel Jagiełło)
- Tomasz Radawiec (jako technik Bolesław Kowalski)