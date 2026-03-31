Sprawiedliwi. Trójmiasto, odcinek 126: Osica znajduje w mieszkaniu dilera ciało policjanta zabitego z własnej broni

Poprzedni odcinek serialu "Sprawiedliwi. Trójmiasto" dobitnie pokazał, jak wysoka jest cena za wymierzanie sprawiedliwości. Po tym, jak sędzia Maria Zyga skazała gangstera Tymona Jóźwiaka na 25 lat, ten publicznie zagroził zemstą na jej rodzinie. Niestety, groźby szybko przerodziły się w czyny, gdy w domu seniora zmarł ojciec sędzi, prawdopodobnie otruty alkoholem. Śledczy Dąbek i Gzymski błyskawicznie trafili na trop dostawcy feralnej przesyłki, który działał na zlecenie niestabilnego brata skazanego, co doprowadziło do rozpoczęcia pościgu. Całej sytuacji nie ułatwiał fakt, że prokurator Piłat wciąż spiskował przeciwko jednostce Gołaszewskiego. Co przyniesie kolejny tydzień w Trójmieście?

"Sprawiedliwi. Trójmiasto" odc. 126 - streszczenie

Nadchodzący odcinek rozpoczyna się, gdy do policjantki Osicy zwraca się jej dawna przyjaciółka z prośbą o pomoc. Kobieta jest zaniepokojona zniknięciem swojego partnera, znanego w okolicy dilera Sebastiana Wilka, pseudonim "Wilczek". Z poczucia lojalności wobec znajomej, Osica decyduje się na podjęcie prywatnego śledztwa w tej sprawie. Wkrótce dochodzenie prowadzi ją do mieszkania zaginionego, gdzie dokonuje makabrycznego odkrycia – znajduje zwłoki Michała Lipy, funkcjonariusza z wydziału antynarkotykowego. W międzyczasie przełożony zamordowanego policjanta rozpoczyna szeroko zakrojoną obławę medialną, a Osica ustala, że Lipa zginął od strzału z własnej broni podczas tajemniczej wizyty u handlarza.

"Sprawiedliwi. Trójmiasto" odc. 126 - kiedy, gdzie i o której emisja?

Fani serialu z pewnością z niecierpliwością wyczekują na premierę kolejnego epizodu, aby poznać dalszy rozwój wydarzeń i rozwiązanie nowej kryminalnej zagadki. Już wkrótce będą mieli okazję śledzić losy ulubionych bohaterów i zobaczyć, jak poradzą sobie z kolejnym skomplikowanym śledztwem. Dla wszystkich, którzy nie chcą przegapić najnowszych wątków, podajemy kluczowe informacje dotyczące emisji. Premierowy 126. odcinek serialu "Sprawiedliwi. Trójmiasto" zostanie wyemitowany we wtorek, 7 kwietnia 2026 roku, o godzinie 21:30 na antenie stacji TV4.

"Sprawiedliwi. Trójmiasto" - opis serialu i obsada

"Sprawiedliwi. Trójmiasto" to serial, który od samego początku trzyma w napięciu i dostarcza widzom potężnej dawki emocji. Fabuła skupia się na elitarnej jednostce policji, której zadaniem jest walka z przestępczością zorganizowaną na terenie Trójmiasta. Dowodzona przez nadinspektora "Musashiego" grupa specjalistów mierzy się z siatką kryminalną zajmującą się przemytem narkotyków, broni i handlem ludźmi. Funkcjonariusze często muszą działać na granicy prawa, aby dorównać brutalnością swoim przeciwnikom, co sprawia, że każda sprawa jest nieprzewidywalna. W serialu występują znakomici polscy aktorzy:

Artur Dziurman (jako Roman "Musashi" Gołaszewski)

Jerzy Zelnik (jako Paweł Lipiec)

Aleksandra Gałczyńska (jako Alicja Lipiec)

Rafał Cieluch (jako Damian "Oczko" Gzymski)

Angelika Kurowska (jako Patrycja Berg)

Kamil Szklany (jako Maksym Pietras)

Dariusz Toczek (jako Kosma Janicki)

Zuzanna Motorniuk (jako Magdalena "Biała" Białowąs)

Katarzyna Pośpiech (jako Paulina Kiszczak)

Robert Gulaczyk (jako Łukasz Szreder)

7