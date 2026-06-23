Ranczo. Oto nowa Dorotka! Tak wyrośnie córka Lucy i Kusego w 11 sezonie - ZDJĘCIA

Ile lat będzie miała Dorotka w nowym sezonie "Rancza"?

Dorotka z "Rancza", jedyna córka Lucy i Kusego, urodziła się w 4 sezonie, który był emitowany w 2009 roku, więc w nadchodzącym 11 sezonie skończy już 17 lat. Warto przypomnieć, że przez sześć serii rolę Dorotki grały siostry bliźniaczki – Wiktoria i Weronika Kunka. Jednak na samym początku wymarzoną córeczkę pary głównych bohaterów, niemowlęcą Dorotkę grała dwójka dzieci w tym jeden chłopiec. Gabriela Ziembicka, znana z roli Ewy w serialu "Barwy szczęścia" oraz Dominik Lewandowski.

To będzie więc trzecia zmiana Dorotki, ale na tyle istotna, że nowym 11 sezonie "Rancza" córka Lucy i Kusego będzie miała dużo większy wpływ na wydarzenia w dworku w Wilkowyjach. Jako dorastająca nastolatka, licealistka, która lada chwila zdaje maturę na pewno przysporzy rodzicom kłopotów. Zobacz też: Ranczo. Lucy czeka rewolucja! Wywróci życie w Wilkowyjach do góry nogami, a Kusy wciąż będzie obecny w dworku - ZDJĘCIA

Ona będzie nową Dorotką w 11 sezonie "Rancza". Do obsady dołączyła Karolina Ludwiniak

Mimo że produkcja "Rancza" jeszcze nie potwierdza oficjalnie, kto zagra Dorotkę w sześciu premierowych odcinkach, reżyser Wojciech Adamczyk w jednym z wywiadów zdradził, że nie zabraknie tej postaci, która bardzo się zmieni i teraz będzie maturzystką. Zza kulis "Rancza" wyciekło nagranie z pierwszego czytania scenariusza do 11 sezonu, w którym brała udział Karolina Ludwiniak.

Wiadomo już, że młoda aktorka dołączyła do obsady "Rancza", została oznaczona przez innego aktora, z którym zagra wspólny wątek i zadebiutuje w kultowym serialu TVP jesienią. Dla Karoliny Ludwiniak to pierwsza produkcja filmowa w Polsce. Do tej pory występowała w produkcjach anglojęzycznych. Jest bowiem absolwentką Royal Holloway oraz Uniwersytetu Londyńskiego, gdzie studiowała aktorstwo. Jej zagraniczna kariera trwa od 2022 r. Oprócz filmów występuje także w teatrze.

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