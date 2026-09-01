Policjantki i policjanci, streszczenia odcinków 1436-1440. Ślub i sekrety z przeszłości - ZDJĘCIA

„Policjantki i Policjanci” – nowy sezon. Co się wydarzy?

„Policjantki i Policjanci” powracają z jubileuszowym, 25. sezonem. Serial jest emitowany od poniedziałku do piątku o godz. 19:00 w Czwórce. Nowe odcinki przyniosą kolejne policyjne akcje i interwencje, ale także ważne wydarzenia w życiu prywatnym funkcjonariuszy.

Widzowie zobaczą między innymi Mikołaja Białacha (Mariusz Węgłowski) i Olę (Magda Malcharek) na ślubnym kobiercu. Ważnym wątkiem pozostanie również zaginięcie męża Leny (Alicja Dąbrowska), komisarza Tomasza Szulca (Paweł Palcat), a także sprawa komendanta Kostyry (Krzysztof Zych). Nie zabraknie również dalszych losów Marka i Natalii Korwickich (Wojciech Sikora i Anna Bosak-Machnicka), rodziny Miłosza „Górala” Bachledy (Paweł Kowalczyk), relacji Emilki Drawskiej (Anna Kukawska) i Jacka Nowaka (Przemysław Puchała), a także Bartka (Miłosz Błach) i Edyty (Klara Williams).

Odcinek 1436 – poniedziałek 31 sierpnia, godz. 19:00

W 1436. odcinku „Policjantek i Policjantów” podkomisarz Lena Szulc i posterunkowy Bartosz Sołtys zajmą się sprawą ataku na konwojentów. Funkcjonariusze przewozili ciężarną więźniarkę na badania ginekologiczne, gdy zostali zaatakowani przez dwóch napastników. Kobieta zostanie przez nich uwolniona. Na miejscu policjanci zabezpieczą nagranie. W trakcie poszukiwań okaże się, że matka uciekinierki nie miała pojęcia o ciąży córki. Kobieta zniknie, a najbardziej oczywisty trop okaże się zwodniczy. Równolegle będą trwały poszukiwania komisarza Tomasza Szulca. Lena wciąż będzie próbowała ustalić, co stało się z jej mężem oraz komendantem Kostyrą.

Odcinek 1437 – wtorek 1 września, godz. 19:00

W 1437. odcinku aspirant sztabowy Marek Korwicki i sierżant Daria Włodarczyk dostaną zgłoszenie dotyczące porwania pięcioletniej Antosi. Dziadek dziewczynki poinformuje policjantów również o wyłudzeniu okupu. Patrol szósty uda się do matki dziecka. Kobieta będzie pogrążona w rozpaczy, ale nie zgłosiła porwania, ponieważ porywacz ostrzegł ją, żeby nie zawiadamiała policji. Matka Antosi opowie funkcjonariuszom o podejrzanym samochodzie dostawczym, który widziała przed sklepem. Policjanci znajdą w pojeździe misia należącego do dziewczynki. To jednak dopiero początek śledztwa. Tymczasem syn Marka, Igor, będzie obchodził urodziny. Na przyjęciu ma pojawić się Natalia z Jasiem. Czy rodzina Marka wreszcie znów będzie razem?

Odcinek 1438 – środa 2 września, godz. 19:00

W 1438. odcinku patrol siódmy wyruszy na służbę w zmienionym składzie. Mikołaja Białacha i Miłosza Bachledę zastąpią Emilia Drawska i Jacek Nowak. Policjanci dostaną zgłoszenie od kobiety, która twierdzi, że została napadnięta we własnym domu. Poszkodowana opowie, że sprawca zaszedł ją od tyłu i uderzył w głowę. Z mieszkania znikną pieniądze oraz wartościowa biżuteria. Emilka i Jacek zwrócą jednak uwagę na zachowanie kobiety. Poszkodowana będzie w stanie podać wiele szczegółów dotyczących napaści, choć twierdzi, że po ciosie straciła przytomność. Kobieta wraz z mężem zacznie podejrzewać o dokonanie napadu sprzątaczkę. Szybko okaże się, że wskazana przez małżeństwo kobieta trafiła do szpitala z ciężkim urazem twarzoczaszki. W tym samym czasie Mikołaj i Ola wezmą ślub. Świadkami pary zostaną Góral i Tamara. Po ceremonii nowożeńcy będą wspominać szczęśliwe chwile swojego związku. Nic nie będzie jednak zapowiadało tragedii, która nadchodzi.

Odcinek 1439 – czwartek 3 września, godz. 19:00

W 1439. odcinku Lena Szulc i Bartosz Sołtys otrzymają nietypowe zgłoszenie. Influencerka odkryje podczas remontu domu ludzkie szczątki znajdujące się w piwnicy. Policjanci ustalą, że szkielet należy do około siedmioletniego dziecka. Funkcjonariusze dowiedzą się również, że przed kobietą w domu mieszkał miejscowy pijaczek, który nigdy nie miał rodziny. Sprawa przybierze jeszcze bardziej niepokojący obrót, gdy policjanci dostaną informację o włamaniu do domu influencerki. Patrol piąty będzie próbował ustalić, kto odpowiada za tragedię sprzed lat. W tym samym czasie Kostyra zacznie obawiać się, że prawda o jego poczynaniach wyjdzie na jaw.

Odcinek 1440 – piątek 4 września, godz. 19:00

W 1440. odcinku Marek Korwicki i Daria Włodarczyk otrzymają dramatyczne zgłoszenie od dziewczynki imieniem Pola. Dziecko poinformuje policjantów, że jej mama leży zakrwawiona na podłodze. Patrol szósty natychmiast podejmie interwencję. Na miejscu okaże się, że kobieta żyje. Poszkodowana zostanie zabrana przez pogotowie. Pola opowie funkcjonariuszom, że razem z mamą mieszka także jej starsza siostra. Dziewczynka wyzna, że z ojcem nie utrzymują kontaktów, ponieważ jest on złym człowiekiem. Doda również, że dzień wcześniej mężczyzna pojawił się pod ich mieszkaniem, krzyczał i walił w drzwi.

Policjanci ustalą, że matka dziewczynek prowadzi kanał internetowy, na którym pokazuje swoje codzienne życie z córkami. Publikowane treści stały się już powodem problemów starszej siostry w szkole. Pod jednym z filmów funkcjonariusze odkryją także niestosowne komentarze mężczyzny dotyczące młodszej córki, Poli. Policjanci będą musieli ustalić, czy atak na kobietę ma związek z prowadzonym przez nią kanałem internetowym. Podczas pracy Marek przypadkowo spotka swojego kolegę ze studiów, Jurka. Mężczyźni umówią się na wieczorny wypad. Czy spotkanie sprawi, że w Marku odżyje młodzieńcze szaleństwo?