Policjantki i Policjanci, odcinek 1397: Eksplozja drugiej bomby rozpoczyna policyjny pościg za sprawcą działającym z osobistych pobudek

W ostatnim odcinku serialu "Policjantki i Policjanci" emocje sięgnęły zenitu, a patrol siódmy znów miał ręce pełne roboty. Wszystko zaczęło się od wezwania do zakrwawionego mężczyzny, którego Lena i Bartosz znaleźli nieprzytomnego na klatce schodowej. Chociaż ranny w szpitalu twierdził, że nie wie, kto go zaatakował, śledztwo szybko zaprowadziło funkcjonariuszy w sam środek historii pełnej miłości oraz zazdrości. Wątki prywatne również nabrały tempa, ponieważ ojciec Bartka rozpoczął poszukiwania Bramy, z którym jego syn niedawno się pobił. Z takimi napięciami w tle, czego możemy spodziewać się po kolejnym dniu służby?

"Policjantki i Policjanci" odc. 1397 - streszczenie

Służba Darii i Marka w tym dniu rozpoczyna się od niezwykle groźnego wezwania dotyczącego podłożenia bomby w jednym z biurowców w centrum Wrocławia. Na miejscu, w trakcie ewakuacji budynku, policyjni pirotechnicy natrafiają na pierwszy ładunek wybuchowy, sprytnie schowany w torbie cateringowej tuż przy siedzibie pewnej fundacji. To jednak dopiero początek dramatu, gdyż niedługo później dochodzi do eksplozji drugiej bomby, umieszczonej pod samochodem należącym do założyciela tejże fundacji. Funkcjonariusze natychmiast rozpoczynają pościg za zamachowcem, którego motywacją wydają się być osobiste porachunki. Równolegle do tych wydarzeń, Kostyra wprowadza w życie swój niebezpieczny plan, który stanowi bezpośrednie zagrożenie dla Włodarczyk i Korwickiego.

"Policjantki i Policjanci" odc. 1397 - kiedy, gdzie i o której emisja?

Fani serialu z pewnością z niecierpliwością wyczekują, jak rozwinie się wątek zamachowca oraz jakie konsekwencje przyniesie plan Kostyry. Nadchodzący odcinek zapowiada się niezwykle emocjonująco i z pewnością dostarczy widzom wielu wrażeń. Warto więc zarezerwować sobie czas, aby nie przegapić najnowszych losów wrocławskich funkcjonariuszy. Premierowa emisja 1397. odcinka serialu "Policjantki i Policjanci" odbędzie się we wtorek, 7 kwietnia 2026 roku, o godzinie 19:00 na antenie stacji TV4.

"Policjantki i Policjanci" - opis serialu i obsada

Serial "Policjantki i Policjanci" od lat cieszy się niesłabnącą popularnością, przyciągając przed ekrany rzesze wiernych widzów. Produkcja w unikalny sposób łączy dynamiczne akcje policyjne z osobistymi perypetiami głównych bohaterów, którzy na co dzień zmagają się nie tylko z przestępczością, ale i z własnymi problemami. Śledzimy ich interwencje we Wrocławiu, od drobnych kłótni po poważne sprawy kryminalne, a także zaglądamy za kulisy ich życia prywatnego. To właśnie ta mieszanka sprawia, że losy funkcjonariuszy śledzi się z zapartym tchem. Na ekranie pojawiają się tacy aktorzy, jak:

Honorata Witańska (jako Karolina Rachwal)

Mariusz Węgłowski (jako Mikołaj Białach)

Magda Malcharek (jako Aleksandra Wysocka)

Wojciech Sukiennik (jako Krzysztof Zapała)

Paweł Monsiel (jako Szymon Zieliński)

Magda Szczepanek (jako Joanna Zatońska)

Wiesław Cichy (jako Adam Kobielak)

Anna Kukawska (jako Emilia Drawska Zapała)

Przemysław Puchała (jako Jacek Nowak)

