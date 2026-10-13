La Promesa – pałac tajemnic, odcinek 499: Maria i Salvador stracą zapał do ślubu, a Jana i Manuel wymyślą plan ucieczki dla Pii

Petra przygotowuje Santosa do awansu w 499. odcinku serialu „La Promesa”

Po niedawnej rozmowie z Ricardem o losach jego potomka, Petra przystępuje do kolejnego etapu swojego zuchwałego planu. Ambitna kobieta postanawia wykreować Santosa na pierwszego lokaja i ostatecznie zastąpić nim ojca. Oznajmi mu nową rolę, podrzucając ważne życiowe wskazówki, by bez problemu odnalazł się w nowej pracy.

Jana i Manuel planują ratunek Píi w 499. epizodzie „La Promesy”

Zmartwieni bliscy odwiedzą w końcu przebywającą w ponurej jaskini Píę, która od dłuższego czasu izoluje się z dala od pałacowych murów. Przedłużający się pobyt kobiety w tym nieprzyjaznym miejscu spędza sen z powiek jej znajomym. Zaniepokojona Jana połączy siły z Manuelem, by wymyślić sprytny podstęp zmuszający uciekinierkę do opuszczenia kryjówki. Duet stanie przed bardzo trudnym wyzwaniem ostatecznego przekonania uciekinierki do wyjścia na zewnątrz.

Służba szuka posady dla Virtudes w kolejnym odcinku „La Promesy”

Virtudes ciągle potrzebuje wsparcia, więc Maria, Vera i Lope wyruszą do pobliskiego miasteczka. Zależy im na tym, by znaleźć kobiecie uczciwą pracę i wyciągnąć ją na prostą. Wcześniej służba pomagała jej chociażby poprzez tajną produkcję słoików z dżemem, ale teraz cała trójka liczy na wypracowanie bardziej długoterminowego i stabilnego rozwiązania tej kryzysowej sytuacji.

Brak radości przed ślubem Marii i Salvadora. Napięcie w 499. odcinku „La Promesy”

Atmosfera wokół związku Marii oraz Salvadora zacznie wywoływać spore zamieszanie. Jana wraz z Candelą dostrzegą, że przyszli nowożeńcy zupełnie nie czują entuzjazmu przed nadchodzącym weselem. Choć temat małżeństwa poruszano już otwarcie w 497. epizodzie, obecne zachowanie pary przykuje uwagę kolejnych znajomych. Wśród bliskich zacznie narastać wątpliwość, czy oboje są na pewno pewni tak poważnej decyzji.

„La Promesa - pałac tajemnic” odcinek 499. Kiedy oglądać w telewizji?

Premierowa, 499. odsłona produkcji „La Promesa - pałac tajemnic” zadebiutuje na ekranach w czwartek, 15 października 2026 roku o godzinie 15:05 za pośrednictwem stacji TVP2. Zniecierpliwieni fani hiszpańskiego formatu będą mogli obejrzeć nowy odcinek także w cyfrowym katalogu platformy TVP VOD. Widzowie ponownie prześledzą zawiłe perypetie Píi, Manuela, Jany, Petry, Santosa i reszty serialowej obsady.

Sonda Oglądasz serial "La Promesa – pałac tajemnic"? Tak Nie Czasami

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