Felicita, odcinek 19: Ewka pomoże Zośce i Oliwii się pogodzić, a w Polignano pojawi się tajemnicza postać

Ewka pomoże Zośce i Oliwii pogodzić się w 19. odcinku „Felicita”

Zośka próbuje rozwikłać sprawę domu w Poligniano, którego współwłaścicielem był Kamil, natomiast Oliwia przeżywa dramatyczne chwile związane z Davide, który ukrywa przed nią wielką tajemnicę. Z racji tych napiętych wydarzeń, relacja Zośli i Oliwki były ostatnio nienajlepsze, a kolejne problemy utrudniały im porozumienie. W 19. odcinku serialu „Felicita” Ewka przyjedzie do Polignano i zaangażuje się w konflikt między matką i córką. Jej wizyta stanie się okazją do tego, by spróbować załagodzić spór i pomóc im spojrzeć na sytuację z innej perspektywy. Pojednanie nie będzie oznaczało, że wszystkie problemy nagle znikną, ale da Zośce i Oliwii szansę na odbudowanie tego co utraciły.

Zośka i Giulia połączą siły w 19. odcinku „Felicita”

W 18. odcinku „Felicita” Giulia przyznała Zośce, że naprawdę kochała Kamila i wierzyła w ich wspólną przyszłość. Szczera rozmowa pozwoliła im zmierzyć się z emocjami związanymi ze zmarłym mężczyzną. Natomiast w 19. odcinka „Felicity” istotne będzie również poznanie przez Zośkę prawdy o Davide. Chłopak zmaga się z trudną sytuacją - przemocą domową - a jego problemy wymagają znalezienia bezpiecznego rozwiązania. Zośka zrozumie powagę jego położenia i w trosce o chłopaka połączy siły z Giulią, by pomóc mu znaleźć schronienie.

W 19. odcinku „Felicita” w Polignano pojawi się także tajemnicza postać. Jej tożsamość nie zostanie od razu wyjaśniona, więc widzom pozostaje czekać do czasu emisji 19. odcinka serialu "Felicita".

„Felicita” – data i godzina emisji odcinka 19

Premierowy odcinek serialu „Felicita” zostanie wyemitowany w środę, 21 października 2026 roku o godzinie 20:30 na antenie TVP1. Wszystkie odcinki po emisji w telewizji będą również dostępne online na platformie TVP VOD.

„Felicita” – opis serialu i obsada

„Felicita” to polsko-włoski serial obyczajowy TVP liczący 26 odcinków. Reżyserem produkcji jest Makary Janowski. Scenariusz powstał na podstawie powieści „Felicità” Katarzyny Kalicińskiej i Radosława Figury oraz książki „Primo Amore” Kamili Kisały, Anity Nawrockiej i Pawła Trześniowskiego.

Główną bohaterką jest warszawska psycholożka Zośka, która wraz z nastoletnią córką Oliwią wyjeżdża do Polignano a Mare. Kobiety ruszają śladem tajemniczego listu pozostawionego przez tragicznie zmarłego Kamila. Na miejscu odkrywają, że mężczyzna prowadził we Włoszech drugie życie – miał partnerkę, małego syna Nico oraz udział w nieruchomości. Konfrontacja z jego przeszłością, spór o spadek i rodzinne tajemnice zmuszają Zośkę i Oliwię do zmierzenia się z bolesnymi emocjami i poszukania nowej drogi.

W serialu występują m.in.:

Laura Breszka jako Zośka

Dawid Ogrodnik jako Kamil

Klementyna Karnkowska jako Oliwia

Oriana Celentano jako Giulia

Francesco Petit jako Davide

Anna Dereszowska jako Ewka

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