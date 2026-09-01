La Promesa, odcinek 471: Ignacio zna sekret Cruz! Nie pójdzie na policję, jeśli spełni jego warunek

Catalina szuka podejrzanego w 471. odcinku „La Promesa - pałac tajemnic”

Catalina nie daje za wygraną w kwestii zamachu na życie hrabiego de Ayali. W 471. odsłonie serialu przeanalizuje ostatnie wydarzenia i spróbuje dociec, komu mogło zależeć na krzywdzie arystokraty. Kobieta zdecyduje się na rozmowę z Petrą, pytając wprost o nieprzyjaciół hrabiego. Ochmistrzyni wyjawi swoje przypuszczenia, co może okazać się przełomowe dla śledztwa. Warto przypomnieć, że w 468. epizodzie Margarita odkryła cykutę w sypialni córki. Czy ten fakt wiąże się bezpośrednio z próbą morderstwa?

Jana wesprze Martinę w 471. odcinku „La Promesa - pałac tajemnic”

Jana zaangażuje się w pomoc Martinie, która nieustannie zmaga się z oskarżeniami o otrucie hrabiego. Przekaże jej, że cała służba jest głęboko przekonana o jej czystych intencjach. Taka postawa będzie dla Martiny nieocenioną pomocą, zwłaszcza że nawet najbliższa rodzina zaczęła traktować ją z rezerwą.

Zaledwie dwa odcinki wcześniej, w 469. epizodzie, Margarita skierowała swoje podejrzenia w stronę Martiny. W obliczu tych trudności Jana postara się podnieść dziewczynę na duchu, dając do zrozumienia, że nie wszyscy wydali już na nią wyrok.

W 471. odcinku „La Promesa - pałac tajemnic” Cruz spróbuje zatrzymać Ignacia

Postanowienie Ignacia może sprowadzić na Cruz poważne kłopoty. Markiza za wszelką cenę postara się odwieść go od pomysłu zawiadomienia organów ścigania. Mężczyzna co prawda przystanie na tę propozycję, ale nie za darmo. W zamian za milczenie zażąda od Cruz spełnienia wyjątkowo bezwzględnego warunku, który postawi ją w bardzo skomplikowanym położeniu.

Petra poskarży się Romulowi w 471. odcinku „La Promesa - pałac tajemnic”

Kłopoty nie ominą również Petry. Ochmistrzyni dojdzie do wniosku, że podwładni nie okazują jej należytego szacunku i złoży oficjalną skargę do Romula. Atmosfera na linii Petra - służba jest bardzo gęsta już od dłuższego czasu. W 465. odcinku, po doznaniu zniewagi ze strony markiza, kobieta rozładowywała swoją frustrację na pracownikach pałacu.

„La Promesa - pałac tajemnic” – data i godzina emisji 471. odcinka

Premierę 471. odcinka serialu „La Promesa - pałac tajemnic” zaplanowano na poniedziałek, 7 września 2026 roku. Transmisja rozpocznie się o godzinie 15:05 na kanale TVP2. Odcinek będzie również dostępny dla widzów korzystających z platformy streamingowej TVP VOD.

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