La promesa, odcinek 365: Lorenzo w popłochu opuszcza pałac. Boi się, że zapłaci za śmierć Feliciano

Co wydarzyło się w 364. odcinku serialu „La promesa – pałac tajemnic”?

W poprzednim odcinku (364) Maria i Salvador musieli odłożyć w czasie decyzję o swoim ślubie. Restrykcyjne zasady obowiązujące w pałacu całkowicie pokrzyżowały ich plany. Tymczasem Curro wrócił do zdrowia i spędzał czas w towarzystwie Jany oraz Manuela, którzy okazywali mu ogromne wsparcie. Catalina zdecydowała się zdradzić rodzinie szczegóły dotyczące planowanej uroczystości, jednak jej koncepcja nie spotkała się z entuzjazmem i wywołała głośny sprzeciw niektórych domowników.

Najlepsze tureckie filmy. TOP 5 produkcji znad Bosforu Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.

„La promesa – pałac tajemnic” – co wydarzy się w 365. odcinku? Lorenzo w panice

Markiza nalega, aby hrabia Ayala przedłużył swój pobyt w jej rezydencji. Taka propozycja budzi ogromne niezadowolenie Alonsa, co błyskawicznie prowadzi do kolejnej ostrej wymiany zdań między małżonkami. W tym samym czasie Curro stara się być wsparciem dla Teresy, która przeżywa śmierć Feliciana. Markiz rozpoczyna własne, bardzo dyskretne śledztwo, aby wyjaśnić okoliczności wypadku podczas niedawnego polowania. Lorenzo zaczyna zdawać sobie sprawę, że prawda może wyjść na jaw, i w obawie przed konsekwencjami podejmuje decyzję o natychmiastowym wyjeździe.

11

Gdzie i kiedy oglądać 365. odcinek „La promesa – pałac tajemnic”?

Hiszpańską produkcję „La promesa – pałac tajemnic” można śledzić od poniedziałku do piątku o godzinie 15:05 na antenie TVP2. Premiera 365. odcinka zaplanowana jest na środę, 8 kwietnia 2026 roku. Osoby, które nie będą mogły obejrzeć serialu w telewizji, mają możliwość nadrobienia zaległości w dowolnej chwili – wszystkie odcinki są dostępne online na platformie TVP VOD.

„La promesa – pałac tajemnic”: o czym jest serial? Poznaj pełną obsadę

Wraz z zagłębianiem się w sekrety rodziny Lujan, Jana natrafia na kolejne spiski i mroczne tajemnice, które od lat kryją mury La Promesy. Każdy nowy dzień stawia przed nią kolejne wyzwania. Dziewczyna zmuszona jest nie tylko starannie maskować swoje prawdziwe zamiary, ale również odnaleźć się w bezwzględnym świecie pełnym intryg, perfidnych manipulacji i ciągłych konfliktów między arystokracją a służbą. Jej rosnąca zażyłość z Manuelem dodatkowo gmatwa i tak trudną sytuację, zmuszając ją do wyboru między pragnieniem zemsty a budzącym się uczuciem. W rezydencji nieustannie rośnie napięcie, a rozwój wypadków sugeruje, że prawda, której tak desperacko pożąda, może okazać się znacznie bardziej wstrząsająca, niż kiedykolwiek przypuszczała.

W obsadzie serialu znaleźli się m.in.:

Ana Garcés jako Jana Expósito

Eva Martín jako Cruz Ezquerdo de Luján

Manuel Regueiro jako Alonso de Luján

Arturo Sancho jako Manuel Luján Ezquerdo

María Castro jako Pía Adarre

Joaquín Climent jako Rómulo Baeza

Antonio Velázquez jako Mauro Moreno

Carmen Flores Sandoval jako Simona Martínez

Teresa Quintero jako Candela García

Carmen Asecas jako Catalina Luján

Paula Losada jako Jimena

Alicia Bercán jako Leonor Luján Ezquerdo

Alberto González jako Juan Ezquerdo

Marga Martínez jako Petra Arcos

Enrique Fortún jako Lope Ruiz

Sara Molina jako María Fernández

Laura Simón jako Lola Montoro

Rafa de Vera jako Conrado Funes