La Promesa, odcinek 342: Tajemnicza kradzież! Pelayo zna sprawcę i prosi o milczenie

Joanna Dembek
Joanna Dembek
2026-02-27 12:55

„La promesa – pałac tajemnic” to hitowa produkcja z Hiszpanii, która przenosi widzów w realia arystokracji z początku XX wieku. Główna bohaterka, Jana, balansuje między pragnieniem zemsty za śmierć matki a uczuciami. W 342. odcinku, który zobaczymy 5 marca, emocji nie zabraknie: wyjdzie na jaw tożsamość złodzieja, a jedna z postaci opuści posiadłość.

W poprzedniej odsłonie serialu widzowie byli świadkami oświadczyn Feliciana, który poprosił Teresę o rękę. Z kolei Leonor pożegnała się z Maríą przed planowaną podróżą za ocean. Relacja Cataliny i Pelayo uległa ochłodzeniu po niefortunnych zaręczynach, a Jeronimo kolejny raz upomniał arystokratę, by ten oddzielał życie prywatne od interesów. Do Abla zawitał natomiast niespodziewany przybysz.

Wersow i Smolasty w Radio ESKA

Co wydarzy się w 342. odcinku "La promesy"? Pelayo chroni Jeronima

Leonor realizuje swój plan i w tajemnicy opuszcza posiadłość, udając się do Nowego Jorku, gdzie zamierza rozwijać karierę w branży modowej. Tymczasem w pałacu rozwiązywana jest zagadka zaginionego przedmiotu należącego do Lorenza. Okazuje się, że zegarek przywłaszczył sobie Jeronimo. Reakcja Pelayo zaskakuje, gdyż prosi on domowników o dyskrecję, starając się osłonić swojego kamerdynera przed konsekwencjami. Cruz pozostaje nieugięta i nie zgadza się na powrót Maríi do służby, a Catalina wraz z Pelayo decydują się na dystans po ostatnich sercowych niepowodzeniach.

Emisja serialu "La promesa – pałac tajemnic" w TVP2. Gdzie obejrzeć online?

Hiszpańską telenowelę można śledzić na antenie "Dwójki" w dni powszednie o stałej porze. Epizod o numerze 342 zostanie wyemitowany w piątek 5 marca 2026 roku o godzinie 15:05. Widzowie, którzy nie zdążą na premierę telewizyjną, mają alternatywę w postaci platformy internetowej. Wszystkie odcinki są udostępniane w serwisie TVP VOD.

ZOBACZ RÓWNIEŻ: "La Promesa - pałac tajemnic". 5 powodów, dla których warto oglądać ten hiszpański serial

Fabuła i obsada hiszpańskiego hitu "La promesa"

Główną osią fabuły są losy Jany, która zatrudnia się w rezydencji Lujanów, by wyjaśnić okoliczności morderstwa swojej matki. Dziewczyna musi lawirować w gąszczu pałacowych intryg, ukrywając swoją tożsamość przed arystokratami i służbą. Sytuację komplikuje zakazane uczucie do Manuela, które zmusza bohaterkę do wyboru między miłością a pragnieniem sprawiedliwości. Z każdym dniem atmosfera gęstnieje, a odkrywana prawda okazuje się mroczniejsza niż wstępne przypuszczenia.

W rolach głównych występują:

  • Ana Garcés (jako Jana Expósito)
  • Eva Martín (jako Cruz Ezquerdo de Luján)
  • Manuel Regueiro (jako Alonso de Luján)
  • Arturo Sancho (jako Manuel Luján Ezquerdo)
  • María Castro (jako Pía Adarre)
  • Joaquín Climent (jako Rómulo Baeza)
  • Antonio Velázquez (jako Mauro Moreno)
  • Carmen Flores Sandoval (jako Simona Martínez)
  • Teresa Quintero (jako Candela García)
  • Carmen Asecas (jako Catalina Luján)
  • Paula Losada (jako Jimena)
  • Alicia Bercán (jako Leonor Luján Ezquerdo)
  • Alberto González (jako Juan Ezquerdo)
  • Marga Martínez (jako Petra Arcos)
  • Enrique Fortún (jako Lope Ruiz)
  • Sara Molina (jako María Fernández)
  • Laura Simón (jako Lola Montoro)
  • Rafa de Vera (jako Conrado Funes)
La promesa - Pelayo już wie, kto ukradł zegarek Lorenza. Czy złodzieja spotka kara?
Galeria zdjęć 6