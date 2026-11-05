Felicita, odcinek 26: Giulia zmieni decyzję w sprawie domu, a Zośka pogodzi się z przeszłością - ZDJĘCIA

Joanna Dembek
Joanna Dembek
2026-11-05 14:59

W odcinku 26. serialu „Felicita” Giulia zmieni zdanie na temat sprzedaży domu, a Zośka przestanie szukać odpowiedzi na pytanie, którą rodzinę wybrałby Kamil. Obie kobiety uznają, że zbyt mocno podporządkowały swoje życie zmarłemu mężczyźnie. Ważnym momentem będzie wspólne pożegnanie Kamila przez jego dzieci. Oliwia i Nico rozsypią prochy ojca, a podczas Fiesta Felicita bohaterowie będą świętować nowe początki.

Giulia zmieni zdanie na temat sprzedaży domu w 26. odcinku „Felicita”

Sprawa domu w Poligniano była źródłem konfliktu między Zośką a Giulią. Teraz Giulia ponownie przemyśli swoje stanowisko i podejmie ważną decyzję. Zmieni zdanie na temat sprzedaży nieruchomości, który kupiła wspólnie z Kamilem.

W 26. odcinku „Felicity” Zośka przestanie zastanawiać się, którą rodzinę wybrałby Kamil

Przełom nastąpi również w życiu Zośki. Po nocnym spotkaniu w kręgu taranty kobieta przestanie szukać odpowiedzi na pytanie, którą rodzinę wybrałby Kamil. Dotychczas próbowała zrozumieć jego decyzje i ustalić, jakie miejsce zajmowała w jego życiu ona sama, a jakie Giulia i Nico. Zośka dojdzie jednak do wniosku, że zbyt mocno uległa zmarłemu mężowi i pozwoliła, by jego wybory nadal decydowały o jej życiu. Podobnie spojrzy na swoją sytuację Giulia. Obie uznają, że za bardzo podporządkowały się Kamilowi. Zamiast dalej rywalizować o miejsce w jego historii, będą chciały skupić się na własnej przyszłości.

Oliwia i Nico rozsypią prochy ojca w 26. odcinku serialu „Felicita”

Jednym z najbardziej wzruszających wydarzeń finału będzie pożegnanie Kamila przez jego dzieci. Oliwia i Nico wspólnie rozsypią prochy ojca. Rodzeństwo będzie mogło w ten sposób symbolicznie zamknąć trudny rozdział rodzinnej historii.

„Felicita” – data i godzina emisji odcinka 26

Premierowe odcinki serialu „Felicita” można oglądać od poniedziałku do środy o godzinie 20:30 na antenie TVP1. Odcinek 26. zostanie wyemitowany we wtorek, 10 listopada 2026 roku. Wszystkie epizody po emisji w telewizji są również dostępne online na platformie TVP VOD.

O czym jest serial "Felicita i kto w nim występuje?

Produkcja TVP „Felicita” to 26-odcinkowy serial obyczajowy zrealizowany we współpracy polsko-włoskiej, którego reżyserem jest Makary Janowski. Inspiracją dla scenariusza były powieść „Felicità” autorstwa Katarzyny Kalicińskiej i Radosława Figury oraz książka „Primo Amore” duetu Kamila Kisała, Anita Nawrocka i Paweł Trześniowski.

Historia skupia się na warszawskiej psycholożce, Zośce. Kobieta razem z córką, Oliwią, wyrusza do Polignano a Mare w poszukiwaniu odpowiedzi na pytania zadane w liście napisanym przez zmarłego Kamila. We Włoszech na jaw wychodzi podwójne życie mężczyzny, który miał tam partnerkę, synka Nico oraz prawa do części nieruchomości. Walka o spadek i rodzinne sekrety zmuszają Zośkę i Oliwię do konfrontacji z przeszłością i rozpoczęcia nowego etapu w życiu w serialu „Felicita”.

W rolach głównych widzowie mogą oglądać:

  • Laurę Breszkę jako Zośkę,
  • Dawida Ogrodnika jako Kamila,
  • Klementynę Karnkowską jako Oliwię,
  • Orianę Celentano jako Giulię,
  • Francesca Petita jako Davide,
  • Annę Dereszowską jako Ewkę.
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