"Akacjowa 38". Mroczny pakt Ursuli i kłamstwa Inigo. Czy Leonor odkryje prawdę?

Hiszpańska produkcja nie zwalnia tempa. „Akacjowa 38” każdego dnia o 18:20 przyciąga przed ekrany TVP1 rzesze fanów spragnionych wrażeń. Intrygi zagęszczają się z minuty na minutę, a sekrety bohaterów zaczynają wychodzić na światło dzienne. Jak donoszą serwisy poświęcone serialom (m.in. superseriale.se.pl), nadchodzący tydzień będzie obfitował w wydarzenia, które na zawsze zmienią życie mieszkańców madryckiej kamienicy. Co dokładnie wydarzy się w najbliższych dniach? Poniżej prezentujemy szczegółowe streszczenia.

ZOBACZ TAKŻE: Ana Brenda grała główne role w telenowelach "Dzikie serce" i "Zakazane uczucie". Jak się zmieniła? Niedawno została mamą! [ZDJĘCIA]

„Akacjowa 38” - odcinek 821. Poniedziałek 9.03.2026

Jaime po długiej walce z chorobą opuszcza szpitalne mury, ale w domu nie czeka na niego spokój. Ursula natychmiast przystępuje do ataku, manipulując mężem, by ten wybaczył Diegowi. Samuel jest wstrząśnięty i wprost nazywa to zdradą. Tymczasem Arturo przeżywa prawdziwy dramat – jego ukochana Silvia zniknęła bez śladu. Casilda, chcąc pomóc kuzynowi w sprawach sercowych, przebiera Jacinta w elegancki strój. Czy to pomoże mu znaleźć żonę? Atmosfera gęstnieje, gdy Samuel przyciska Ursulę do muru, żądając ujawnienia planu pozbycia się Diega.

Warto również wspomnieć o doniesieniach serwisu Eska.pl, który przybliża losy innej gwiazdy telenowel. Ana Brenda, znana z „Dzikiego serca”, przeszła niesamowitą metamorfozę i niedawno została mamą, co budzi ogromne zainteresowanie fanów gatunku.

„Akacjowa 38” - odcinek 822. Wtorek 10.03.2026

Konflikt w rodzinie Aldayów narasta. Mimo błagań Jaimego, Samuel stanowczo odmawia pojednania z bratem. Czy ta nienawiść doprowadzi do tragedii? W międzyczasie Casilda wpada na pomysł organizacji balu karnawałowego, by zatrzymać kuzyna w Madrycie. Flora świętuje mały sukces – udało jej się namówić męża do zwierzeń Leonor. Jednak prawdziwy dramat rozgrywa się u pułkownika. Silvia Reyes przepadła jak kamień w wodę, a wierna służąca Agustina za wszelką cenę chce ją odnaleźć.

„Akacjowa 38” - odcinek 823. Środa 11.03.2026

Inigo łamie się i zgadza opowiedzieć Leonor o swoim ojcu, jednak przychodzi mu to z ogromnym trudem. Co ukrywa mężczyzna? Arturo Valverde odchodzi od zmysłów z tęsknoty za zaginioną kobietą. Na poddaszu również nie jest spokojnie – Fabiana rozsiewa krzywdzące plotki o Carmen, budując wokół niej mur niechęci. Sytuacja Inigo i Flory staje się coraz bardziej napięta, gdy Antonito zaczyna domyślać się, że para nie ma pojęcia o prowadzeniu kawiarni.

„Akacjowa 38” - odcinek 824. Czwartek 12.03.2026

Zdesperowana przedłużającym się strajkiem w kopalni Rosina decyduje się na nietypowy krok – organizuje konkurs krzyków. Czy to rozładuje napięcie? Inigo snuje przed Leonor barwne opowieści, ale Blanca zaczyna podejrzewać, że w tej relacji chodzi o coś więcej niż tylko o biografię. Przełom następuje w sprawie zaginionej: Susana zdobywa adres, pod którym może przebywać Silvia Reyes. Diego, nieświadomy zagrożenia, zaprasza sąsiadów na przyjęcie, by celebrować swój związek z Blancą.

„Akacjowa 38” - odcinek 825. Piątek 13.03.2026

Leonor nabiera pewności – Inigo kłamie w sprawie przygód swojego ojca. Jaka jest prawda? Na poddaszu trwają zacięte dyskusje o pułkowniku Valverde – dla jednych jest aniołem, dla innych diabłem. Samuel podejmuje szokującą decyzję i zgadza się na diaboliczny plan Ursuli, by ostatecznie pozbyć się Diega. Ten ostatni, przekonany o swoim powrocie do zdrowia, otrzymuje nagłe wezwanie do szpitala. Czy to pułapka, która zakończy jego życie?

„Akacjowa 38” - obsada

W rolach głównych w serialu występują:

Elena González jako Blanca Dicenta Koval

Rubén de Eguía jako Diego Alday Roncero

Montse Alcoverro jako Úrsula Dicenta Koval

María Blanco jako Carmen Sanjurjo

Elia Galera jako Silvia Reyes

Pilar Barrera jako Agustina López Principal

Alejandra Lorenzo jako Flora Barbosa Principal

César Vea jako Cesáreo Villar

Javi Chou jako Martín Enraje

Rebeca Alemañy jako Dolores "Lolita" Casado

Sandra Marchena jako Rosa María "Rosina" Rubio

Juanma Navas jako Ramón Palacios Jarabo

Marc Parejo jako Felipe Álvarez-Hermoso

Inma Pérez-Quirós jako Fabiana Aguado

Inés Aldea jako Celia Verdejo Pedró

Ana del Rey jako Trinidad "Trini" Crespo Molero

Alba Brunet jako Leonor Hidalgo Rubio

Laura Rozalén jako Elvira Valverde

Jordi Coll jako Simón Gayarre Ruiz

Sara Miquel gra Cayetanę w serialu Akacjowa 38. Na co dzień jest nie do poznania! Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.