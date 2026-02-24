"Akacjowa 38". Mroczny pakt Ursuli i kłamstwa Inigo. Czy Leonor odkryje prawdę?

Spis treści
Hiszpańska produkcja nie zwalnia tempa. „Akacjowa 38” każdego dnia o 18:20 przyciąga przed ekrany TVP1 rzesze fanów spragnionych wrażeń. Intrygi zagęszczają się z minuty na minutę, a sekrety bohaterów zaczynają wychodzić na światło dzienne. Jak donoszą serwisy poświęcone serialom (m.in. superseriale.se.pl), nadchodzący tydzień będzie obfitował w wydarzenia, które na zawsze zmienią życie mieszkańców madryckiej kamienicy. Co dokładnie wydarzy się w najbliższych dniach? Poniżej prezentujemy szczegółowe streszczenia.
„Akacjowa 38” - odcinek 821. Poniedziałek 9.03.2026
Jaime po długiej walce z chorobą opuszcza szpitalne mury, ale w domu nie czeka na niego spokój. Ursula natychmiast przystępuje do ataku, manipulując mężem, by ten wybaczył Diegowi. Samuel jest wstrząśnięty i wprost nazywa to zdradą. Tymczasem Arturo przeżywa prawdziwy dramat – jego ukochana Silvia zniknęła bez śladu. Casilda, chcąc pomóc kuzynowi w sprawach sercowych, przebiera Jacinta w elegancki strój. Czy to pomoże mu znaleźć żonę? Atmosfera gęstnieje, gdy Samuel przyciska Ursulę do muru, żądając ujawnienia planu pozbycia się Diega.
Warto również wspomnieć o doniesieniach serwisu Eska.pl, który przybliża losy innej gwiazdy telenowel. Ana Brenda, znana z „Dzikiego serca”, przeszła niesamowitą metamorfozę i niedawno została mamą, co budzi ogromne zainteresowanie fanów gatunku.
„Akacjowa 38” - odcinek 822. Wtorek 10.03.2026
Konflikt w rodzinie Aldayów narasta. Mimo błagań Jaimego, Samuel stanowczo odmawia pojednania z bratem. Czy ta nienawiść doprowadzi do tragedii? W międzyczasie Casilda wpada na pomysł organizacji balu karnawałowego, by zatrzymać kuzyna w Madrycie. Flora świętuje mały sukces – udało jej się namówić męża do zwierzeń Leonor. Jednak prawdziwy dramat rozgrywa się u pułkownika. Silvia Reyes przepadła jak kamień w wodę, a wierna służąca Agustina za wszelką cenę chce ją odnaleźć.
„Akacjowa 38” - odcinek 823. Środa 11.03.2026
Inigo łamie się i zgadza opowiedzieć Leonor o swoim ojcu, jednak przychodzi mu to z ogromnym trudem. Co ukrywa mężczyzna? Arturo Valverde odchodzi od zmysłów z tęsknoty za zaginioną kobietą. Na poddaszu również nie jest spokojnie – Fabiana rozsiewa krzywdzące plotki o Carmen, budując wokół niej mur niechęci. Sytuacja Inigo i Flory staje się coraz bardziej napięta, gdy Antonito zaczyna domyślać się, że para nie ma pojęcia o prowadzeniu kawiarni.
„Akacjowa 38” - odcinek 824. Czwartek 12.03.2026
Zdesperowana przedłużającym się strajkiem w kopalni Rosina decyduje się na nietypowy krok – organizuje konkurs krzyków. Czy to rozładuje napięcie? Inigo snuje przed Leonor barwne opowieści, ale Blanca zaczyna podejrzewać, że w tej relacji chodzi o coś więcej niż tylko o biografię. Przełom następuje w sprawie zaginionej: Susana zdobywa adres, pod którym może przebywać Silvia Reyes. Diego, nieświadomy zagrożenia, zaprasza sąsiadów na przyjęcie, by celebrować swój związek z Blancą.
„Akacjowa 38” - odcinek 825. Piątek 13.03.2026
Leonor nabiera pewności – Inigo kłamie w sprawie przygód swojego ojca. Jaka jest prawda? Na poddaszu trwają zacięte dyskusje o pułkowniku Valverde – dla jednych jest aniołem, dla innych diabłem. Samuel podejmuje szokującą decyzję i zgadza się na diaboliczny plan Ursuli, by ostatecznie pozbyć się Diega. Ten ostatni, przekonany o swoim powrocie do zdrowia, otrzymuje nagłe wezwanie do szpitala. Czy to pułapka, która zakończy jego życie?
„Akacjowa 38” - obsada
W rolach głównych w serialu występują:
- Elena González jako Blanca Dicenta Koval
- Rubén de Eguía jako Diego Alday Roncero
- Montse Alcoverro jako Úrsula Dicenta Koval
- María Blanco jako Carmen Sanjurjo
- Elia Galera jako Silvia Reyes
- Pilar Barrera jako Agustina López Principal
- Alejandra Lorenzo jako Flora Barbosa Principal
- César Vea jako Cesáreo Villar
- Javi Chou jako Martín Enraje
- Rebeca Alemañy jako Dolores "Lolita" Casado
- Sandra Marchena jako Rosa María "Rosina" Rubio
- Juanma Navas jako Ramón Palacios Jarabo
- Marc Parejo jako Felipe Álvarez-Hermoso
- Inma Pérez-Quirós jako Fabiana Aguado
- Inés Aldea jako Celia Verdejo Pedró
- Ana del Rey jako Trinidad "Trini" Crespo Molero
- Alba Brunet jako Leonor Hidalgo Rubio
- Laura Rozalén jako Elvira Valverde
- Jordi Coll jako Simón Gayarre Ruiz