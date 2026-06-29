Pierwsza miłość w nowym sezonie. Wuj Zdzich sieje chaos! Lucynka i Maurycy w 4239 odcinku stracą cierpliwość

Joanna Dembek
Joanna Dembek
2026-06-29 18:31

Wraz z nowym sezonem „Pierwszej miłości” w domu Raczkiewiczów zrobi się naprawdę gorąco i nieprzyjemnie, a wszystko za sprawą jednego, niezwykle troskliwego lokatora. Choć małżonkowie najgorsze kryzysy mają już za sobą, to prawdziwy test cierpliwości czeka ich dopiero teraz. Nadgorliwa opieka wuja Zdzicha (Bogdan Kalus) nad Lusią (Kaja Ośnicka) zacznie doprowadzać ich do szału. Zachęcamy do oglądania serialu już po wakacjach, a tymczasem czytajcie nasze streszczenia, aby dowiedzieć się więcej o losach Lucynki (Delfina Wilkońska) i Maurycego (Dawid Dziarkowski).

Życie Lucynki (Delfina Wilkońska) i Maurycego (Dawid Dziarkowski) nigdy nie należało do spokojnych. Choć pobrali się głównie po to, by przyspieszyć adopcję osieroconej Lusi (Kaja Ośnicka), z czasem połączyło ich prawdziwe, głębokie uczucie. Razem przetrwali potworne chwile, w tym walkę o życie córki po wypadku autokaru w 4142. odcinku, a całkiem niedawno, bo w 4182. odcinku, mierzyli się z bolesnym niepowodzeniem przy próbach powiększenia rodziny. Gdy po tylu dramatach w ich małżeństwie wreszcie zapanowała upragniona stabilizacja, w progu ich mieszkania stanął wuj Zdzich (Bogdan Kalus). Choć jego intencje są czyste, a barwna osobowość wnosi sporo śmiechu, codzienne życie pod jednym dachem z tak absorbującym starszym panem szybko zaczyna przypominać pole bitwy, generując gigantyczne napięcia między zmęczonymi małżonkami.

Pierwsza miłość. Tak się skończy ten sezon przed wakacjami! 

"Pierwsza miłość" odc. 4239: Wuj Zdzich wyleci na bruk?

W odcinku 4239, który widzowie zobaczą w nowym sezonie po wakacjach, sytuacja w domu Raczkiewiczów wreszcie osiągnie punkt krytyczny. Ciągła, osaczająca obecność wuja Zdzicha oraz jego specyficzna, wręcz przytłaczająca opieka zaczną totalnie przerastać Lucynkę. W czterech ścianach dotychczas zgodnego małżeństwa zapanuje nerwowa i gęsta atmosfera, która zmusi bohaterów do podjęcia radykalnych kroków.

Maurycy, widząc rosnące sfrustrowanie i zmęczenie swojej ukochanej żony, postanowi wziąć sprawy w swoje ręce. W tajemnicy przed wszystkimi zacznie realizować sprytny, misterny plan, którego celem jest delikatne i bezkonfliktowe pozbycie się uciążliwego krewnego z mieszkania. Co ciekawe, na dokładnie ten sam pomysł – tylko całkowicie własnym sposobem – wpadnie sama Lucynka. Kobieta zacznie działać na własną rękę, nie mając pojęcia, że jej mąż również knuje za plecami wuja.

Czy sekretne działania małżonków przeciwko wujowi doprowadzą do rodzinnej katastrofy? A może wuj Zdzich przejrzy ich intencje i postanowi odpłacić im pięknym za nadobne?Jedno jest pewne – podwójna gra Lucynki i Maurycego dostarczy widzom nie lada emocji.

Pierwsza miłość, odcinek 3810: Maurycy (Dawid Dziarkowski), Lucynka (Delfina Wilkońska)
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