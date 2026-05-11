Pierwsza miłość: streszczenie odcinka 4218

W ostatnim czasie serial "Pierwsza miłość" skupił się na dramatycznych wydarzeniach, które postawiły na nogi niemal wszystkich mieszkańców okolicy. Początkowo bezowocne starania Alana, by dotrzeć do Kostka, nabrały zupełnie innego wymiaru dopiero w obliczu nagłej sąsiedzkiej katastrofy. Sytuacja stała się wyjątkowo napięta, gdy Seweryn odnalazł zakrwawioną apaszkę żony, co zmobilizowało do poszukiwań nie tylko sąsiadów z Wadlewa, ale i mieszkańców Nowosiółek. Mimo zaangażowania policji i użycia śmigłowców z kamerami termowizyjnymi, ślad po Kazanowej całkowicie zaginął. W nocną akcję włączyli się także Emilka z Bartkiem, dając tym samym Śmiałkowi nadzieję na ich ponowne zbliżenie się do siebie. Czego zatem należy oczekiwać w kolejnym odcinku?

"Pierwsza miłość" odc. 4218 - streszczenie

Szymon, który przez długi czas starał się o względy Marty, nieoczekiwanie postanawia z nią zerwać. Kobieta nie potrafi zrozumieć tego nagłego zachowania, jednak Kinga wpada na trop, który może wyjaśnić motywy mężczyzny. W tym samym czasie konflikt między Julitą a Florianem narasta i zaczyna negatywnie wpływać na stan jednej z pacjentek. Marek decyduje się na ostrą reprymendę dla praktykantów, a prośba Julity o pomoc u Radka zostaje odrzucona. Wzajemne pretensje i wyrzuty prowadzą do finału, którego nikt się nie spodziewał. Tymczasem w Wadlewie Seweryn czuje się wyczerpany szukaniem Kazanowej, podczas gdy Waldek korzysta z prowiantu przygotowanego dla ekipy poszukiwawczej. Akcja przenosi się do stodoły, gdzie Jadzia dokonuje przerażającego odkrycia.

"Pierwsza miłość" odc. 4218 - kiedy, gdzie i o której oglądać?

Śledzenie dalszych losów mieszkańców Wrocławia i Wadlewa to stały punkt w kalendarzu wielu osób szukających po pracy chwili relaksu. Produkcja od lat utrzymuje stałą porę emisji, co pozwala łatwo zaplanować wieczór z ulubionymi postaciami. Przygotowana intryga sprawia, że warto punktualnie zasiąść przed telewizorem, aby nie pominąć żadnego istotnego szczegółu. Najnowszy epizod pojawi się na ekranach 18 maja 2026 o godzinie 18:00 na antenie kanału Polsat.

"Pierwsza miłość" - opis serialu i obsada

"Pierwsza miłość" to produkcja, która towarzyszy nam już od 2004 roku, łącząc losy ludzi z wielkiego miasta oraz spokojnej wsi. Przez te wszystkie lata mogliśmy obserwować dorastanie głównych postaci oraz ich liczne sercowe zawirowania, od radosnych chwil po bolesne rozstania. Serial potrafi zaskoczyć nie tylko wątkami obyczajowymi, ale też elementami sensacji, co sprawia, że wciąż chętnie wracamy do świata Marysi i jej przyjaciół. To idealna propozycja dla każdego, kto szuka w telewizji życiowych historii z odrobiną humoru i dramatyzmu. W serialu występują m.in.:

Grażyna Wolszczak (jako Grażyna Weksler)

Ewa Gawryluk (jako Ewa Weksler)

Karol Strasburger (jako Karol Weksler)

Małgorzata Klara (jako Irena Raczek)

Łukasz Płoszajski (jako Artur Kulczycki)

Paweł Okoński (jako Marian Śmiałek)

Maciej Tomaszewski (jako Marek Żukowski)

Maria Pakulnis (jako Aneta Pałkowska)

Grażyna Zielińska (jako Celina Kłosek)

Marcin Sztabiński (jako Sylwester Kulas)

Jan Bielski (jako Arczi)

Michał Mikołajczak (jako Piotr Majczyk)

Maciej Mikołajczyk (jako Jan Stańczuk)

Magdalena Wróbel (jako Dorota Marska)

Barbara Lubos (jako Celina Wyrwo)

Piotr Cyrwus (jako Kazimierz Wąs)