Pierwsza miłość: streszczenie odcinka 4208

W świecie "Pierwsza miłość" działo się ostatnio sporo, a trudne wybory wystawiły relacje bohaterów na poważną próbę. Paweł zdecydował się na ryzykowne spotkanie z Dominiką, całkowicie ignorując przy tym wcześniejsze przestrogi Janka. Z kolei Oskar postawił wsparcie dla Kaliny ponad obowiązki zawodowe, przez co nie pojawił się w firmie Wekslera na niezwykle ważnym spotkaniu z klientami. Tę nieobecność błyskawicznie wykorzystała Ewa, podsuwając mężowi propozycję zupełnie nowego kandydata na wspólnika. Przesłuchanie w prokuraturze okazało się dla samej zainteresowanej bolesnym ciosem, ponieważ nikt nie wziął pod uwagę winy Sandry, która po doprowadzeniu do budowlanej katastrofy zwyczajnie zniknęła. Czego zatem spodziewać się po tych wszystkich zawirowaniach w nadchodzącym odcinku serialu?

Tak ZARABIALI aktorzy ze SQUID GAME zanim stali się sławni | To Się Kręci Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.

"Pierwsza miłość" odc. 4208 - streszczenie

Jurek decyduje się na niespodziewany wyjazd do Kołobrzegu, aby spędzić czas ze swoją ukochaną Adrianną. Na miejscu dochodzi do bardzo nieprzyjemnej sytuacji, ponieważ mężczyzna przyłapuje swoją narzeczoną na kłamstwie. W tym samym czasie Angelika otrzymuje wiadomość o nagłym wyjeździe Białego z jednostką wojskową do Kosowa. Zdeterminowana dziewczyna za wszelką cenę chce się z nim pożegnać, dlatego ucieka się do podstępu i okłamuje strażnika w koszarach, by ten pozwolił jej wejść na teren obiektu. Tymczasem Kalina próbuje odnaleźć twarde dowody, które pozwoliłyby jej uniknąć odpowiedzialności za katastrofę budowlaną. Niestety Mikołaj, który jako jedyny słyszał jej rozmowę z Sandrą i wiedział o sprzeciwie wobec pośpiechu na budowie, zamierza zeznawać na niekorzyść kobiety, mszcząc się za dawne odrzucenie i utracone zdrowie.

"Pierwsza miłość" odc. 4208 - kiedy, gdzie i o której oglądać?

Planując popołudniowy odpoczynek przed telewizorem, warto wcześniej sprawdzić aktualny harmonogram nadawania tej popularnej produkcji. Nowe perypetie mieszkańców Wrocławia oraz ich przyjaciół z Wadlewa są emitowane regularnie w dni powszednie, co pozwala na bieżąco śledzić ich skomplikowane losy. Stacja dba o to, by każda historia była dostępna dla szerokiego grona odbiorców o stałej porze. Najnowszy odcinek pojawi się w ramówce stacji na samym początku maja. "Pierwsza miłość" o numerze 4208 zostanie wyemitowana 4 maja 2026 roku o godzinie 18:00 na antenie Polsatu.

"Pierwsza miłość" - opis serialu i obsada

Ten serial gości w domach Polaków już od ponad dwóch dekad, co czyni go jedną z najdłużej emitowanych produkcji obyczajowych w kraju. Przez te wszystkie lata mogliśmy obserwować, jak Marysia i Kinga dorastają, zakładają rodziny i radzą sobie z ogromnymi życiowymi zakrętami. Akcja płynnie przenosi się ze słonecznego Wadlewa do tętniącego życiem Wrocławia, łącząc w sobie wątki miłosne z elementami kryminalnymi czy komediowymi. To właśnie ta różnorodność sprawia, że losy bohaterów wciąż wydają się bliskie codziennym problemom wielu osób. W serialu występują między innymi:

Grażyna Wolszczak (jako Grażyna Weksler)

Ewa Gawryluk (jako Ewa Weksler)

Karol Strasburger (jako Karol Weksler)

Małgorzata Klara (jako Irena Raczek)

Łukasz Płoszajski (jako Artur Kulczycki)

Paweł Okoński (jako Marian Śmiałek)

Maciej Tomaszewski (jako Marek Żukowski)

Maria Pakulnis (jako Aneta Pałkowska)

Grażyna Zielińska (jako Celina Kłosek)

Marcin Sztabiński (jako Sylwester Kulas)

Jan Bielski (jako Arczi)

Michał Mikołajczak (jako Piotr Majczyk)

Maciej Mikołajczyk (jako Jan Stańczuk)

Magdalena Wróbel (jako Dorota Marska)

Barbara Lubos (jako Celina Wyrwo)

Piotr Cyrwus (jako Kazimierz Wąs)