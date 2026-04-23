Pierwsza miłość: streszczenie odcinka 4207

W serialu "Pierwsza miłość" wydarzyło się ostatnio sporo, a skomplikowane relacje między dawnymi i obecnymi partnerami znowu wysunęły się na pierwszy plan. Janek zaczął poważnie obawiać się o intencje Pawła, który bez owijania w bawełnę wypytywał Kacpra o to, czy Marysia jest przy nim szczęśliwa. Tymczasem Emilka mierzyła się z dużymi trudnościami w poszukiwaniu nowej pracy, co doprowadziło do nieprzyjemnego starcia z Fryderykiem i gwałtownej interwencji Bartka, po której doszło do rękoczynów. Poważne problemy nie ominęły również Kaliny, ponieważ odtrącony przez nią Mikołaj, mający małe szanse na powrót do sprawności, obwinił ją o swój stan i nie chciał jej znać. Choć Oskar starał się wspierać żonę, wezwanie do prokuratury i realne widmo więzienia ostatecznie ją pogrążyły. Czego zatem można spodziewać się po tak trudnych i pełnych napięcia wydarzeniach?

Tureckie seriale to nie tylko telenowele. 5 świetnych produkcji znad Bosforu. Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.

"Pierwsza miłość" odc. 4207 - streszczenie

Paweł decyduje się na spotkanie z Dominiką, całkowicie ignorując ostrzeżenia, które wcześniej przekazał mu Janek. W tym samym czasie Oskar postanawia wspierać Kalinę w prokuraturze, przez co nie pojawia się w firmie Karola Wekslera. Jego nieobecność w biurze jest bardzo kłopotliwa, ponieważ to właśnie on miał przygotować ważną prezentację dla klientów. Ewa postanawia wykorzystać tę sytuację i podsuwa mężowi kandydaturę innego mężczyzny na wolne miejsce wspólnika. Po złożeniu zeznań Kalina jest zupełnie załamana, ponieważ prokurator zignorował jej argumenty o winie Sandry, która bez jej zgody przyspieszała prace na budowie. Sytuację komplikuje fakt, że kobieta odpowiedzialna za doprowadzenie do katastrofy nagle zniknęła bez śladu.

"Pierwsza miłość" odc. 4207 - kiedy, gdzie i o której oglądać?

Dalsze losy bohaterów mieszkających we Wrocławiu i Wadlewie można śledzić w regularnych odstępach czasu na ekranach telewizorów. Produkcja ta od lat utrzymuje stałe pory nadawania, co ułatwia planowanie popołudniowego czasu przed odbiornikiem. Każdy kolejny epizod przynosi nowe informacje na temat skomplikowanej sytuacji prawnej i zawodowej głównych postaci. Najnowszy odcinek o numerze 4207 zostanie wyemitowany 30 kwietnia 2026 roku o godzinie 18:00 na kanale Polsat.

"Pierwsza miłość" - opis serialu i obsada

Ten popularny serial od lat przyciąga przed telewizory kolejne pokolenia, łącząc w sobie wątki miłosne, komediowe i kryminalne. Akcja toczy się głównie we Wrocławiu oraz w malowniczym Wadlewie, gdzie życie mieszkańców nigdy nie jest nudne. Twórcy chętnie podejmują aktualne tematy społeczne, co sprawia, że perypetie Marysi i Kingi wciąż wydają się bardzo autentyczne. To idealna propozycja dla każdego, kto lubi historie oparte na codziennych problemach, wielkich namiętnościach i wieloletnich przyjaźniach. W serialu występują m.in.:

Grażyna Wolszczak (jako Grażyna Weksler)

Ewa Gawryluk (jako Ewa Weksler)

Karol Strasburger (jako Karol Weksler)

Małgorzata Klara (jako Irena Raczek)

Łukasz Płoszajski (jako Artur Kulczycki)

Paweł Okoński (jako Marian Śmiałek)

Maciej Tomaszewski (jako Marek Żukowski)

Maria Pakulnis (jako Aneta Pałkowska)

Grażyna Zielińska (jako Celina Kłosek)

Marcin Sztabiński (jako Sylwester Kulas)

Jan Bielski (jako Arczi)

Michał Mikołajczak (jako Piotr Majczyk)

Maciej Mikołajczyk (jako Jan Stańczuk)

Magdalena Wróbel (jako Dorota Marska)

Barbara Lubos (jako Celina Wyrwo)

Piotr Cyrwus (jako Kazimierz Wąs)