Pierwsza miłość, odcinek 4287: Eliza nie będzie miała siły walczyć o Iskrę. Po pożarze nie dostanie ani grosza z ubezpieczenia

Ubezpieczyciel odmówi wypłaty pieniędzy w 4287. odcinku „Pierwszej miłości”

Eliza będzie miała nadzieję, że mimo poważnych strat po pożarze uda się uratować klub. Odszkodowanie mogłoby pomóc w pokryciu kosztów i dać Iskrze szansę na dalsze funkcjonowanie. Niestety, oczekiwana decyzja okaże się dla niej wyjątkowo bolesna. Ubezpieczyciel odmówi wypłaty świadczenia, przez co klub nie otrzyma ani grosza za zniszczenia.

To będzie kolejny problem w 4287. odcinku „Pierwszej miłości”, z którym Eliza nie będzie już wiedziała, jak sobie poradzić. Wcześniej próbowała wprowadzać zmiany w funkcjonowaniu Iskry, szukała sponsora i starała się przekonać Borysa, że klub potrzebuje nowego podejścia. Teraz jednak nawet możliwość uzyskania odszkodowania przestanie być realnym rozwiązaniem.

Borys nie będzie miał dla Elizy zrozumienia. Zamiast wspierać ją w trudnej sytuacji, obarczy ją winą za wszystkie nieszczęścia, które spotkały Iskrę. Jego pretensje jeszcze bardziej podkopią motywację kobiety. Eliza zacznie poważnie rozważać rezygnację z dalszej walki o klub. Dotychczasowe starania nie przyniosły oczekiwanych rezultatów, a kolejna porażka może okazać się dla niej zbyt dużym obciążeniem.

Angelika będzie chciała odciągnąć Elizę od Iskry w 4287. odcinku „Pierwszej miłości”

Swoje plany wobec matki będzie miała również Angelika. W 4287. odcinku „Pierwszej miłości” dziewczyna uzna, że dalsze angażowanie się Elizy w klub nie ma sensu. Będzie chciała przekonać ją do porzucenia Iskry i rozpoczęcia zupełnie nowego przedsięwzięcia. Zaproponuje, by obie zajęły się rozkręcaniem własnego biznesu, wykorzystując pieniądze Bolka.

Angelika będzie naciskała na matkę, by ta wreszcie odpuściła sobie klub. Eliza znajdzie się więc między własnymi ambicjami a argumentami córki, która będzie chciała zaproponować jej inną drogę. W obliczu odmowy ubezpieczyciela i pretensji Borysa perspektywa rozpoczęcia czegoś od nowa może wydawać się coraz bardziej kusząca.

„Pierwsza miłość” – data i godzina emisji 4287. odcinka

Odcinek 4287. serialu „Pierwsza miłość” zostanie wyemitowany we wtorek, 17 listopada 2026 roku o godz. 18:00 w Polsacie. Serial jest emitowany od poniedziałku do piątku o tej samej porze. Odcinki są również dostępne w streamingu Polsat Box Go.

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