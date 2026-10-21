Pierwsza miłość, odcinek 4269: Ewa dostanie zawału przez Jolkę?! Jedno zachowanie doprowadzi do tragedii - ZDJĘCIA

"Pierwsza miłość", odcinek 4269: Ewa będzie bała się o życie Karola! Nie zauważy zagrożenia dla siebie

W 4269 odcinku "Pierwszej miłości" Ewa od samego rana nie będzie mogła przestać myśleć o zdrowiu Karola. Weksler zacznie bowiem skarżyć się na niepokojące dolegliwości, a szczególnie częstą zadyszkę i bóle w klatce piersiowej. Dla jego żony będą to wyjątkowo alarmujące objawy, zwłaszcza że biznesmen w przeszłości przeszedł już zawał serca. Ewa doskonale będzie zdawać sobie sprawę, jak poważne konsekwencje może mieć zlekceważenie podobnych sygnałów, dlatego zacznie uporczywie namawiać męża na badania. Nie zamierza odpuścić, dopóki nie upewni się, że ukochanemu nic nie grozi.

Co więcej, w 4269 odcinku "Pierwszej miłości" Ewa poprosi nawet Briana (Dominik Rybiałek), aby miał oko na Karola i pilnował jego samopoczucia. Sama nie będzie mogła bowiem przez cały czas kontrolować męża, ponieważ czekać ją będzie wyjątkowo intensywny dzień w pracy. Wekslerowa będzie załatwiać kolejne sprawy, odbierać telefon za telefonem i próbować dopilnować wszystkich obowiązków. Przy tym wszystkim znajdzie jeszcze czas, aby nieustannie przypominać Karolowi o konieczności wizyty u lekarza.

Ewa w 4269 odcinku "Pierwszej miłości" urządzi Jolce i Marioli awanturę w BarBarianie! Nagle złapie się za serce

W 4269 odcinku "Pierwszej miłości" Ewa pod koniec wyjątkowo męczącego dnia pojawi się jeszcze w BarBarianie, aby skontrolować pracowników i sprawdzić, czy wszystko przebiega zgodnie z planem. Szybko okaże się jednak, że nie będzie miała powodów do zadowolenia! Wekslerowa odkryje bowiem, że zamówiona dostawa nie dotarła na czas, co doprowadzi ją do prawdziwej furii. Całe swoje zdenerwowanie wyładuje na Jolce i Marioli, od których zażąda wyjaśnień. Kobieta nie będzie miała zamiaru wysłuchiwać żadnych wymówek i stanowczo oznajmi pracownicom, że podobna sytuacja nie może się już powtórzyć.

Ewa w 4269 odcinku "Pierwszej miłości" nagle przerwie rozmowę z Jolką i Mariolą, złapie się za klatkę piersiową w okolicy serca i zacznie mieć poważne trudności z oddychaniem! Jeszcze przed chwilą zdenerwowana szefowa, która ostro krytykowała pracownice za opóźnioną dostawę, niespodziewanie sama znajdzie się w dramatycznej sytuacji. Wekslerowa nie będzie mogła złapać tchu, a jej zachowanie natychmiast przerazi obie dziewczyny. Jolka i Mariola nie będą zastanawiać się ani chwili i od razu zadzwonią po pogotowie ratunkowe!

"Pierwsza miłość", odcinek 4269: Ewa dostanie zawału serca?! Karol przeżyje dramat przez żonę

W 4269 odcinku "Pierwszej miłości" dramatyczne wydarzenia w BarBarianie okażą się początkiem poważnych problemów zdrowotnych Ewy. Choć jeszcze tego samego dnia to ona najbardziej martwić się będzie o Karola, role niespodziewanie się odwrócą. Weksler, którego żona od rana namawiała na badania, sam zacznie drżeć o jej życie. Tym bardziej że objawy, które pojawią się u Ewy, będą na tyle niepokojące, iż konieczna okaże się natychmiastowa interwencja ratowników medycznych.

Wszystko wskazuje na to, że w 4269 odcinku "Pierwszej miłości" Wekslerowa zapłaci wysoką cenę za ignorowanie własnego samopoczucia. Cały dzień będzie przecież funkcjonować na najwyższych obrotach, nie dając sobie nawet chwili odpoczynku. Nieustanne telefony, problemy zawodowe, stres związany ze zdrowiem męża, a na koniec awantura z Jolką i Mariolą sprawią, że Ewa znajdzie się w wyjątkowo trudnej sytuacji...

Kiedy 4269 odcinek "Pierwszej miłości"? Data emisji

4269 odcinek "Pierwszej miłości" zostanie wyemitowany w środę, 21 października 2026 roku, o godzinie 18.00 w Polsacie.