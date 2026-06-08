Pierwsza miłość, odcinek 4235: Łukasz Mejer wychodzi z więzienia. Marta znów namiesza w jego życiu - ZDJĘCIA

Joanna Dembek
Joanna Dembek
2026-06-08 11:50

W 4235. odcinku „Pierwszej miłości” Łukasz Mejer wreszcie odzyskuje wolność po latach spędzonych za kratami i próbuje rozpocząć życie od nowa, przekonany, że powinien definitywnie odciąć się od przeszłości i Marty. Szybko okazuje się jednak, że spokojny start jest tylko pozorny - dawne uczucia i nierozwiązane sprawy wracają ze zdwojoną siłą, a Marta ponownie pojawia się w jego życiu w najmniej oczekiwanym momencie. To, co miało być nowym początkiem, może stać się kolejnym dramatycznym zwrotem w ich skomplikowanej relacji. Epizod 4235. zostanie wyemitowany w czwartek, 11 czerwca. Oglądajcie i czytajcie streszczenia.

Początki i mroczna przeszłość Łukasza Mejera (Bruna)

W przeszłości Łukasz Mejer (Konrad Jałowiec) został wciągnięty w brutalny świat przestępczy przez Iwo Konarskiego (Redbad Klynstra) i od tego czasu jego życie zaczęło kręcić się wokół przemocy, nielegalnych walk bokserskich oraz kontaktów z półświatkiem. Ta przeszłość stała się fundamentem późniejszych problemów i konsekwencji, które wracały do niego przez całe życie.

Ujawnienie tożsamości i rozpoznanie przez Piotrka Majczyka

Po latach Piotrek Majczyk (Michał Mikołajczak) orientuje się, że Bruno to w rzeczywistości poszukiwany przestępca Łukasz Mejer. Dodatkowo wychodzi na jaw jego udział w nielegalnych walkach organizowanych w otoczeniu Kingi oraz powiązania z dawnymi wrogami, co potwierdza jego kryminalną przeszłość i prowadzi do dalszego śledztwa.

Konfrontacja i zgłoszenie na policję – odcinek 4017 (16 maja 2025)

W odcinku 4017 Bruno sam zgłasza się na policję, co kończy jego długie ukrywanie się. Dochodzi do konfrontacji z Piotrkiem Majczykiem, który odkrywa, że był przez niego długo oszukiwany i że Bruno odebrał mu relację z Martą. Piotrek żąda, aby Bruno definitywnie odsunął się od Marty i jej nie wciągał w swój świat.

Relacja z Martą i wątek śledztwa w sprawie Joanny S. Marta

Marta angażuje się emocjonalnie i jest gotowa nawet działać wbrew przyjaciółkom oraz Piotrkowi, aby chronić Bruna. Wplątuje się również w sprawę śmierci Joanny S., gdzie Bruno zostaje oskarżony o zabójstwo, a ona sama zaczyna prowadzić własne, ryzykowne śledztwo. W efekcie Marta traci zaufanie policji, zostaje zatrzymana za utrudnianie postępowania, a sytuacja coraz bardziej komplikuje relacje wszystkich bohaterów.

Wyrok i skazanie Bruna na 25 lat więzienia – odcinek 4106 (2 grudnia 2025)

Bruno / Łukasz Mejer zostaje skazany na 25 lat więzienia za zabójstwo Joanny S. Prokurator Koryński odnosi sukces, a sam wyrok całkowicie załamuje Bruna i odbiera mu nadzieję na szybkie odzyskanie wolności. Jednocześnie Piotrek i Hubert zaczynają dostrzegać, że sprawa może nie być jednoznaczna.

Wątpliwości, śledztwo i dalsze komplikacje w sprawie Marty i Szymona

W trakcie dalszych wydarzeń Szymon kontaktuje się z Piotrkiem, a Marta coraz bardziej wikła się emocjonalnie w jego sprawy. Piotrek początkowo nie wierzy w ich ustalenia, ale zaczyna mieć wątpliwości i rusza tropem sprawy. W tym czasie prawda o zabójstwie Joanny S. nadal pozostaje niejasna, a śledztwo się komplikuje.

Pierwsza miłość. Tak się skończy ten sezon przed wakacjami! 

„Pierwsza miłość” odc. 4235: Łukasz Mejer wychodzi na wolność

Łukasz wychodzi z więzienia. Na wolności czekają na niego Bartek z Iloną i nowe życie, które trzeba zacząć od zera. Łukasz podejmuje decyzję, że nie będzie szukał Marty, zostawi wszystko losowi. Los szybko spełnia jego prośbę...

Pierwsza miłość - policja poszukuje Łukasza Mejera! Mężczyzna jest podejrzewany o zabójstwo kobiety
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"Pierwsza miłość" - Kiedy i gdzie oglądać?

Serial „Barwy szczęścia” emitowany jest od poniedziałku do piątku o godzinie 18:00 w Polsacie. Kolejny, 4235. odcinek zostanie wyemitowany w czwartek, 11 czerwca 2026. Jeśli jednak nie możecie zasiąść przed telewizorem o tej porze, nic straconego - wszystkie zaległe i bieżące epizody można oglądać online na platformie Polsat Box Go.

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"Pierwsza miłość" - Opis serialu i obsada

„Pierwsza miłość” to polski serial obyczajowy, którego akcja dzieje się we Wrocławiu. Produkcja skupia się na historii Marysi i Pawła, a także problemach rodzinnych Alana, Kingi i innych mieszkańców. Fabuła jest pełna wzlotów, upadków, miłości, zdrad i dramatycznych zwrotów akcji, często poruszając kwestie kryminalne i społeczne. Serial, emitowany w Polsacie od 2004 roku, przyciąga przed ekrany wierną grupę odbiorców.

W serialu występują:

  • Grażyna Wolszczak (jako Grażyna Weksler)
  • Karol Strasburger (jako Karol Weksler)
  • Michał Koterski (jako Henryk „Kaśka” Saniewski)
  • Patryk Pniewski (jako Krystian Domański)
  • Wojciech Błach (jako Michał Domański)
  • Ewa Jakubowicz (jako Amelia Reterska)
  • Ewa Gawryluk (jako Ewa Weksler)
  • Michał Mikołajczak (jako Piotr Malczyk)
  • Maciej Mikołajczyk (jako Jan Stańczuk)
  • Marek Siudym (jako Edward Stryjeński)
  • Magdalena Wieczorek (jako Kalina Korzeniowska)
  • Magdalena Wróbel (jako Dorota Marska)
  • Filip Gurłacz (jako Oskar Korzeniowski)
  • Honorata Witańska (jako Marta Andruszkiewicz)
  • Tomasz Oświeciński (jako Fabian Tomczak)
  • Przemysław Sadowski (jako Jakub Wenerski)
  • Katarzyna Maciąg (jako Laura Kowalik)
  • Piotr Cyrwus (jako Kazimierz Wąs)
  • Delfina Wilkońska (jako Lucyna Bochenek)
  • Anna Jarosik (jako Barbara Sośniak)
  • Jowita Budnik (jako Paulina Sawicka)
  • Waleria Gorobets (jako Iga Sawicka)
  • Krystian Wieczorek (jako Adam Biernacki)
  • Alan Andersz (jako Alan Korzeniowski)
  • Dariusz Wieteska (jako Arkadiusz Wolak)
  • Łukasz Garlicki (jako Emil Bursztyński)
  • Sylwia Sokołowska (jako Liliana Błocka)
  • Kamilla Baar (jako Sandra Kubicka)
  • Olga Bończyk (jako Izabela Nowaczyk)
  • Aleksandra Szwed (jako Melisa)
  • Julia Kamińska (jako Maja)
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