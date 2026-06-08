Pierwsza miłość, odcinek 4234: Łzawe pożegnanie z Mironem. Zenek szykuje się na najgorsze

Zniknięcie Karoliny Kazanowej wywołało w Wadlewie ogromne zamieszkanie, a prawdziwy przełom nastąpił, gdy w 4226. odcinku do świetlicy zadzwonił Miron, niepełnosprawny syn Zenka. Choć policja z początku zbagatelizowała ten trop, w 4232. epizodzie sierżant Kargulewicz podjął się kolejnego przesłuchania chłopaka. Zenek próbował wytłumaczyć dziwną reakcję na zaginięcie Kazanowej jego stanem zdrowia, lecz Miron uciekł z domu i w lesie zaatakował zrozpaczonego Seweryna. Przyparty do muru Zenek skapitulował w 4233. odcinku. Złamany agresją syna i pytaniami sąsiadów, wyznał Róży prawdę o tragicznej nocy, gdy zaginęła Karolina. Wstrząśnięta kobieta nie wykazała litości - postawiła twarde ultimatum, dając Zenkowi 24 godziny na zgłoszenie się na policję. Zenek podjął ostateczną decyzję, lecz wszystko znów wymknęło się spod kontroli.

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"Pierwsza miłość" odc. 4234: Zenek żegna się z synem

Zenek staje przed najbardziej bolesnym wyborem w swoim życiu. Pod wpływem tych traumatycznych wydarzeń podejmuje ostateczną, rozdzierającą serce decyzję i żegna się ze swoim synem, Mironem. Czy jednak uda mu się dotrzeć na komisariat? Zenek zaczyna się źle czuć i pada na ziemię w swoim domu, w obecności syna.

"Pierwsza miłość" odc. 4234: Dramat Seweryna. Musi zidentyfikować zwłoki

W tym samym czasie dramatyczne wieści docierają do załamanego Seweryna. Z wrocławskiej komendy nadchodzi mrożąca krew w żyłach wiadomość - z Odry wyłowiono ciało nieznanej kobiety. Ponieważ jej rysopis idealnie zgadza się z wyglądem zaginionej Kazanowej, gotowy na najgorsze Seweryn natychmiast rusza w towarzystwie Śmiałka do zakładu medycyny sądowej we Wrocławiu, aby dokonać oficjalnej identyfikacji zwłok. Te wydarzenia stawiają przyszłość bohaterów pod znakiem zapytania i rodzą mnóstwo domysłów. Czy wyłowione z rzeki ciało to rzeczywiście zaginiona Karolina?

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"Pierwsza miłość" - Kiedy i gdzie oglądać?

Serial „Barwy szczęścia” emitowany jest od poniedziałku do piątku o godzinie 18:00 w Polsacie. Kolejny, 4234. odcinek zostanie wyemitowany w środę, 10 czerwca 2026. Jeśli jednak nie możecie zasiąść przed telewizorem o tej porze, nic straconego - wszystkie zaległe i bieżące epizody można oglądać online na platformie Polsat Box Go.

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"Pierwsza miłość" - Opis serialu i obsada

„Pierwsza miłość” to polski serial obyczajowy, którego akcja dzieje się we Wrocławiu. Produkcja skupia się na historii Marysi i Pawła, a także problemach rodzinnych Alana, Kingi i innych mieszkańców. Fabuła jest pełna wzlotów, upadków, miłości, zdrad i dramatycznych zwrotów akcji, często poruszając kwestie kryminalne i społeczne. Serial, emitowany w Polsacie od 2004 roku, przyciąga przed ekrany wierną grupę odbiorców.

W serialu występują:

Grażyna Wolszczak (jako Grażyna Weksler)

Karol Strasburger (jako Karol Weksler)

Michał Koterski (jako Henryk „Kaśka” Saniewski)

Patryk Pniewski (jako Krystian Domański)

Wojciech Błach (jako Michał Domański)

Ewa Jakubowicz (jako Amelia Reterska)

Ewa Gawryluk (jako Ewa Weksler)

Michał Mikołajczak (jako Piotr Malczyk)

Maciej Mikołajczyk (jako Jan Stańczuk)

Marek Siudym (jako Edward Stryjeński)

Magdalena Wieczorek (jako Kalina Korzeniowska)

Magdalena Wróbel (jako Dorota Marska)

Filip Gurłacz (jako Oskar Korzeniowski)

Honorata Witańska (jako Marta Andruszkiewicz)

Tomasz Oświeciński (jako Fabian Tomczak)

Przemysław Sadowski (jako Jakub Wenerski)

Katarzyna Maciąg (jako Laura Kowalik)

Piotr Cyrwus (jako Kazimierz Wąs)

Delfina Wilkońska (jako Lucyna Bochenek)

Anna Jarosik (jako Barbara Sośniak)

Jowita Budnik (jako Paulina Sawicka)

Waleria Gorobets (jako Iga Sawicka)

Krystian Wieczorek (jako Adam Biernacki)

Alan Andersz (jako Alan Korzeniowski)

Dariusz Wieteska (jako Arkadiusz Wolak)

Łukasz Garlicki (jako Emil Bursztyński)

Sylwia Sokołowska (jako Liliana Błocka)

Kamilla Baar (jako Sandra Kubicka)

Olga Bończyk (jako Izabela Nowaczyk)

Aleksandra Szwed (jako Melisa)

Julia Kamińska (jako Maja)