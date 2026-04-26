Pierwsza miłość, odcinek 4211: Podwójna gra Darka komplikuje losy Bolesława i jego rodziny. Kto zapłaci najwyższą cenę?

"Pierwsza miłość" - streszczenie odcinka 4211
W odcinku 4211 Darek eliminuje z gry Borysa, jedynego, który mógł go zdemaskować, i podpuszcza kiboli, aby doprowadzić do ostrej konfrontacji z Bolesławem. Działając w ukryciu, manipuluje wszystkimi stronami konfliktu, podczas gdy ojciec porwanej Angeliki planuje zasadzkę z udziałem Elizy, a ona sama szuka ratunku u Świdra. Intryga Darka osiąga punkt krytyczny.
Podwójna gra Darka wymyka się spod kontroli
Darek, który już w odcinku 4209 prowadził niebezpieczną intrygę, balansuje między lojalnością wobec ojca a manipulacją kibolami Iskry, podsuwając im plan zastraszenia Bolesława. Początkowo wydaje się panować nad sytuacją, jednak eskalacja przemocy sprawia, że jego działania zaczynają żyć własnym życiem. W 4210 konsekwencje są już widoczne, a porwanie Angeliki to coś czego nikt nie mógł przewidzieć.
Usunięcie Borysa z gry
W odcinku 4211 Darek zdaje sobie sprawę, że największym zagrożeniem dla jego planu jest Borys, który jako jedyny łączy fakty i trafia na jego trop. Dlatego Darek podejmuje zdecydowany krok – eliminuje go z gry, pozbywając się świadka, który mógłby zniszyć całą uknutą intrygę.
Manipulacja kibolami i dążenie do ostatecznego starcia
Po zabezpieczeniu własnych interesów Darek ponownie zwraca się ku kibolom, podsycając ich agresję i kierując ją bezpośrednio przeciwko Bolesławowi. Nie chodzi już tylko o zastraszenie – Darek dąży do ostatecznej rozprawy z Olszewskim. Jego działania są precyzyjne i wyrachowane: wykorzystuje chaos w rodzinie, rozpacz Elizy oraz presję okupu, by doprowadzić do konfrontacji, która może zakończyć się tragedią.
Desperackie działania Elizy
Ironią losu jest to, że w tym samym czasie Bolesław planuje użyć Elizy jako przynęty na kiboli, nie mając pojęcia, że to jego własny syn napędza spiralę przemocy. Darek działa więc w cieniu, manipulując obiema stronami konfliktu. Równocześnie Eliza, nieświadoma roli Darka, podejmuje desperackie decyzje, licząc na pomoc Świdra.
Mroczne plany Darka
W odcinku 4211 Darek staje się centralną postacią dramatu – to on pociąga za sznurki, steruje wydarzeniami i doprowadza do sytuacji, w której wszyscy inni bohaterowie działają w jego cieniu. Jego intryga, rozpoczęta jako ryzykowna gra, przeradza się w niebezpieczny proceder. Bolesław zapłaci za to najwyższą cenę.
"Pierwsza miłość" - Kiedy i gdzie oglądać?
Kolejny, 4211. odcinek zostanie wyemitowany w czwartek, 7 maja 2026. Jeśli jednak nie możecie zasiąść przed telewizorem o tej porze, nic straconego - wszystkie zaległe i bieżące epizody można oglądać online na platformie Polsat Box Go.
"Pierwsza miłość" - Opis serialu i obsada
„Pierwsza miłość” to polski serial obyczajowy, którego akcja dzieje się we Wrocławiu. Produkcja skupia się na historii Marysi i Pawła, a także problemach rodzinnych Alana, Kingi i innych mieszkańców. Fabuła jest pełna wzlotów, upadków, miłości, zdrad i dramatycznych zwrotów akcji, często poruszając kwestie kryminalne i społeczne. Serial, emitowany w Polsacie od 2004 roku, przyciąga przed ekrany wierną grupę odbiorców.
W serialu występują:
- Grażyna Wolszczak (jako Grażyna Weksler)
- Karol Strasburger (jako Karol Weksler)
- Michał Koterski (jako Henryk „Kaśka” Saniewski)
- Patryk Pniewski (jako Krystian Domański)
- Wojciech Błach (jako Michał Domański)
- Ewa Jakubowicz (jako Amelia Reterska)
- Ewa Gawryluk (jako Ewa Weksler)
- Michał Mikołajczak (jako Piotr Malczyk)
- Maciej Mikołajczyk (jako Jan Stańczuk)
- Marek Siudym (jako Edward Stryjeński)
- Magdalena Wieczorek (jako Kalina Korzeniowska)
- Magdalena Wróbel (jako Dorota Marska)
- Filip Gurłacz (jako Oskar Korzeniowski)
- Honorata Witańska (jako Marta Andruszkiewicz)
- Tomasz Oświeciński (jako Fabian Tomczak)
- Przemysław Sadowski (jako Jakub Wenerski)
- Katarzyna Maciąg (jako Laura Kowalik)
- Piotr Cyrwus (jako Kazimierz Wąs)
- Delfina Wilkońska (jako Lucyna Bochenek)
- Anna Jarosik (jako Barbara Sośniak)
- Jowita Budnik (jako Paulina Sawicka)
- Waleria Gorobets (jako Iga Sawicka)
- Krystian Wieczorek (jako Adam Biernacki)
- Alan Andersz (jako Alan Korzeniowski)
- Dariusz Wieteska (jako Arkadiusz Wolak)
- Łukasz Garlicki (jako Emil Bursztyński)
- Sylwia Sokołowska (jako Liliana Błocka)
- Kamilla Baar (jako Sandra Kubicka)
- Olga Bończyk (jako Izabela Nowaczyk)
- Aleksandra Szwed (jako Melisa)
- Julia Kamińska (jako Maja)