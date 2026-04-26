Pierwsza miłość, odcinek 4211: Podwójna gra Darka komplikuje losy Bolesława i jego rodziny. Kto zapłaci najwyższą cenę?

"Pierwsza miłość" - streszczenie odcinka 4211

W odcinku 4211 Darek eliminuje z gry Borysa, jedynego, który mógł go zdemaskować, i podpuszcza kiboli, aby doprowadzić do ostrej konfrontacji z Bolesławem. Działając w ukryciu, manipuluje wszystkimi stronami konfliktu, podczas gdy ojciec porwanej Angeliki planuje zasadzkę z udziałem Elizy, a ona sama szuka ratunku u Świdra. Intryga Darka osiąga punkt krytyczny.

Pierwsza miłość. Emilka odkryje, że Fryderyk ma żonę i dzieci. Pierwsze spotkanie Julki z Pawłem

Podwójna gra Darka wymyka się spod kontroli

Darek, który już w odcinku 4209 prowadził niebezpieczną intrygę, balansuje między lojalnością wobec ojca a manipulacją kibolami Iskry, podsuwając im plan zastraszenia Bolesława. Początkowo wydaje się panować nad sytuacją, jednak eskalacja przemocy sprawia, że jego działania zaczynają żyć własnym życiem. W 4210 konsekwencje są już widoczne, a porwanie Angeliki to coś czego nikt nie mógł przewidzieć.

Usunięcie Borysa z gry

W odcinku 4211 Darek zdaje sobie sprawę, że największym zagrożeniem dla jego planu jest Borys, który jako jedyny łączy fakty i trafia na jego trop. Dlatego Darek podejmuje zdecydowany krok – eliminuje go z gry, pozbywając się świadka, który mógłby zniszyć całą uknutą intrygę.

Manipulacja kibolami i dążenie do ostatecznego starcia

Po zabezpieczeniu własnych interesów Darek ponownie zwraca się ku kibolom, podsycając ich agresję i kierując ją bezpośrednio przeciwko Bolesławowi. Nie chodzi już tylko o zastraszenie – Darek dąży do ostatecznej rozprawy z Olszewskim. Jego działania są precyzyjne i wyrachowane: wykorzystuje chaos w rodzinie, rozpacz Elizy oraz presję okupu, by doprowadzić do konfrontacji, która może zakończyć się tragedią.

Desperackie działania Elizy

Ironią losu jest to, że w tym samym czasie Bolesław planuje użyć Elizy jako przynęty na kiboli, nie mając pojęcia, że to jego własny syn napędza spiralę przemocy. Darek działa więc w cieniu, manipulując obiema stronami konfliktu. Równocześnie Eliza, nieświadoma roli Darka, podejmuje desperackie decyzje, licząc na pomoc Świdra.

Mroczne plany Darka

W odcinku 4211 Darek staje się centralną postacią dramatu – to on pociąga za sznurki, steruje wydarzeniami i doprowadza do sytuacji, w której wszyscy inni bohaterowie działają w jego cieniu. Jego intryga, rozpoczęta jako ryzykowna gra, przeradza się w niebezpieczny proceder. Bolesław zapłaci za to najwyższą cenę.

"Pierwsza miłość" - Kiedy i gdzie oglądać?

Serial „Barwy szczęścia” emitowany jest od poniedziałku do piątku o godzinie 18:00 w Polsacie. Kolejny, 4211. odcinek zostanie wyemitowany w czwartek, 7 maja 2026. Jeśli jednak nie możecie zasiąść przed telewizorem o tej porze, nic straconego - wszystkie zaległe i bieżące epizody można oglądać online na platformie Polsat Box Go.

"Pierwsza miłość" - Opis serialu i obsada

„Pierwsza miłość” to polski serial obyczajowy, którego akcja dzieje się we Wrocławiu. Produkcja skupia się na historii Marysi i Pawła, a także problemach rodzinnych Alana, Kingi i innych mieszkańców. Fabuła jest pełna wzlotów, upadków, miłości, zdrad i dramatycznych zwrotów akcji, często poruszając kwestie kryminalne i społeczne. Serial, emitowany w Polsacie od 2004 roku, przyciąga przed ekrany wierną grupę odbiorców.

W serialu występują:

Grażyna Wolszczak (jako Grażyna Weksler)

Karol Strasburger (jako Karol Weksler)

Michał Koterski (jako Henryk „Kaśka” Saniewski)

Patryk Pniewski (jako Krystian Domański)

Wojciech Błach (jako Michał Domański)

Ewa Jakubowicz (jako Amelia Reterska)

Ewa Gawryluk (jako Ewa Weksler)

Michał Mikołajczak (jako Piotr Malczyk)

Maciej Mikołajczyk (jako Jan Stańczuk)

Marek Siudym (jako Edward Stryjeński)

Magdalena Wieczorek (jako Kalina Korzeniowska)

Magdalena Wróbel (jako Dorota Marska)

Filip Gurłacz (jako Oskar Korzeniowski)

Honorata Witańska (jako Marta Andruszkiewicz)

Tomasz Oświeciński (jako Fabian Tomczak)

Przemysław Sadowski (jako Jakub Wenerski)

Katarzyna Maciąg (jako Laura Kowalik)

Piotr Cyrwus (jako Kazimierz Wąs)

Delfina Wilkońska (jako Lucyna Bochenek)

Anna Jarosik (jako Barbara Sośniak)

Jowita Budnik (jako Paulina Sawicka)

Waleria Gorobets (jako Iga Sawicka)

Krystian Wieczorek (jako Adam Biernacki)

Alan Andersz (jako Alan Korzeniowski)

Dariusz Wieteska (jako Arkadiusz Wolak)

Łukasz Garlicki (jako Emil Bursztyński)

Sylwia Sokołowska (jako Liliana Błocka)

Kamilla Baar (jako Sandra Kubicka)

Olga Bończyk (jako Izabela Nowaczyk)

Aleksandra Szwed (jako Melisa)

Julia Kamińska (jako Maja)