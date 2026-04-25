Pierwsza miłość, odcinek 4210: Dwa miliony za życie córki! Bolesław zostanie okrutnie upokorzony

"Pierwsza miłość" - streszczenie odcinka 4210

Sytuacja wokół rodziny Olszewskich od tygodni przypominała tykającą bombę. Bolesław, człowiek o skomplikowanej przeszłości i trudnym charakterze, będzie musiał ponieść konsekwencje swoich czynów. W 4210. odcinku jego świat znowu zacznie się rozpadać, co przy okazji zacznie trawić życie najbliższych mu osób. Podczas gdy on usiłuje odzyskać władzę nad żoną, która właśnie opuszcza szpital, los uderza w najmniej oczekiwanym momencie – uprowadzeniem ich jedynej córki.

Pierwsza miłość. Emilka odkryje, że Fryderyk ma żonę i dzieci. Pierwsze spotkanie Julki z Pawłem

Bolesław w kleszczach własnej przeszłości

Przez lata Bolesław przyzwyczaił bliskich do tego, że to on dyktuje warunki. Jego despotyzm doprowadził do tego, że personel kliniki musiał chronić przed nim Elizę. Kiedy jednak Angelika, pełna optymizmu po znalezieniu pracy u jubilera, znika bez śladu, Bolesław zamiast jednoczyć się z żoną w bólu, wykorzystuje sytuację do kolejnej manipulacji. Przekupstwo, którego dopuszcza się, by dowiedzieć się o wypisie żony, pokazuje, że dla tego człowieka zasady nie istnieją.

Żądanie dwóch milionów złotych okupu nie jest przypadkowe – to kara za dawne grzechy i próba upokorzenia człowieka, który uważał się za nietykalnego. Eliza, słysząc o porwaniu, szuka ratunku u Świdra, jednak propozycja, którą otrzymuje, jest brudnym ciosem poniżej pasa, pokazującym, że w tym świecie nie ma darmowej pomocy.

Borys jako jedyny sprawiedliwy

W całym tym chaosie to Borys wyrasta na postać kluczową. Jako jedyny nie ulega emocjom i zaczyna prowadzić prywatne śledztwo. Jego analityczny umysł pozwala połączyć fakty, których policja jeszcze nie dostrzega. Borys zaczyna rozumieć, że porywacz nie jest anonimowy, a klucz do kryjówki może być bliżej, niż się wszystkim wydaje. To wyścig z czasem, w którym stawką jest życie Angeliki, a przeszkodą – nieobliczalność porywaczy.

"Pierwsza miłość" - Kiedy i gdzie oglądać?

Serial „Barwy szczęścia” emitowany jest od poniedziałku do piątku o godzinie 18:00 w Polsacie. Kolejny, 4210. odcinek zostanie wyemitowany w środę, 6 maja 2026. Jeśli jednak nie możecie zasiąść przed telewizorem o tej porze, nic straconego - wszystkie zaległe i bieżące epizody można oglądać online na platformie Polsat Box Go.

"Pierwsza miłość" - Opis serialu i obsada

„Pierwsza miłość” to polski serial obyczajowy, którego akcja dzieje się we Wrocławiu. Produkcja skupia się na historii Marysi i Pawła, a także problemach rodzinnych Alana, Kingi i innych mieszkańców. Fabuła jest pełna wzlotów, upadków, miłości, zdrad i dramatycznych zwrotów akcji, często poruszając kwestie kryminalne i społeczne. Serial, emitowany w Polsacie od 2004 roku, przyciąga przed ekrany wierną grupę odbiorców.

W serialu występują:

Grażyna Wolszczak (jako Grażyna Weksler)

Karol Strasburger (jako Karol Weksler)

Michał Koterski (jako Henryk „Kaśka” Saniewski)

Patryk Pniewski (jako Krystian Domański)

Wojciech Błach (jako Michał Domański)

Ewa Jakubowicz (jako Amelia Reterska)

Ewa Gawryluk (jako Ewa Weksler)

Michał Mikołajczak (jako Piotr Malczyk)

Maciej Mikołajczyk (jako Jan Stańczuk)

Marek Siudym (jako Edward Stryjeński)

Magdalena Wieczorek (jako Kalina Korzeniowska)

Magdalena Wróbel (jako Dorota Marska)

Filip Gurłacz (jako Oskar Korzeniowski)

Honorata Witańska (jako Marta Andruszkiewicz)

Tomasz Oświeciński (jako Fabian Tomczak)

Przemysław Sadowski (jako Jakub Wenerski)

Katarzyna Maciąg (jako Laura Kowalik)

Piotr Cyrwus (jako Kazimierz Wąs)

Delfina Wilkońska (jako Lucyna Bochenek)

Anna Jarosik (jako Barbara Sośniak)

Jowita Budnik (jako Paulina Sawicka)

Waleria Gorobets (jako Iga Sawicka)

Krystian Wieczorek (jako Adam Biernacki)

Alan Andersz (jako Alan Korzeniowski)

Dariusz Wieteska (jako Arkadiusz Wolak)

Łukasz Garlicki (jako Emil Bursztyński)

Sylwia Sokołowska (jako Liliana Błocka)

Kamilla Baar (jako Sandra Kubicka)

Olga Bończyk (jako Izabela Nowaczyk)

Aleksandra Szwed (jako Melisa)

Julia Kamińska (jako Maja)