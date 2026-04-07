Pierwsza miłość, odcinek 4195: Janek i Artur organizują ucieczkę Pawła z Kolumbii, a na lotnisku czeka Marysia - ZDJĘCIA

Emocje w waszym ulubionym serialu sięgają zenitu, a poprzedni odcinek „Pierwsza miłość” dostarczył widzom potężnej dawki wrażeń i zwrotów akcji. Zobaczyliśmy zdeterminowaną Dominikę, która odrzucona przez ojca, postanowiła wraz z Karmą przechytrzyć ochronę jego rezydencji. Tymczasem szczera rozmowa z Marceliną dała Alanowi nową nadzieję, gdy dowiedział się, że Iga wciąż walczy o udowodnienie jego niewinności. Największym wstrząsem okazał się jednak powrót Pawła Krzyżanowskiego, który po dziesięciu latach w więzieniu musiał zmierzyć się z kolejnymi żądaniami prokuratora. Jego brak zaufania do kolumbijskiego wymiaru sprawiedliwości ostatecznie skłonił go do zniknięcia z hotelu. Z tak wieloma otwartymi wątkami, czego możemy spodziewać się w najbliższych dniach?
"Pierwsza miłość" odc. 4195 - streszczenie
W nadchodzącym odcinku Oskar zacznie baczniej przyglądać się Mikołajowi, którego zachowanie względem Kaliny wzbudzi jego podejrzenia. Alan będzie próbował ostudzić zazdrość brata, ostrzegając, że może to zaszkodzić nie tylko jemu, ale i Kostkowi. Tymczasem w zakładzie pogrzebowym Jędrek stanie przed niezwykle trudnym zadaniem – będzie musiał przygotować do pochówku swojego oprawcę z czasów szkolnych. Przytłoczony falą bolesnych wspomnień, otrzyma nieoczekiwane wsparcie od Klaudii. Równocześnie w Kolumbii Paweł powraca do hotelu z don Jose, co zmusza Janka i Artura do natychmiastowego działania; z pomocą Emanuela organizują prywatny samolot, który ma być ich szansą na ucieczkę. W tym samym czasie Marysia, nieświadoma dramatycznych wydarzeń, jedzie na lotnisko z nadzieją, że po latach wreszcie spotka Pawła.
"Pierwsza miłość" odc. 4195 - kiedy, gdzie i o której emisja?
Widzowie z niecierpliwością wyczekują na kolejny epizod, który przyniesie nowe zwroty akcji i intensywne emocje. Wątki bohaterów splatają się w coraz bardziej skomplikowaną sieć intryg i niebezpieczeństw, trzymając w napięciu do ostatniej minuty. Fani serialu z pewnością nie mogą się doczekać, by zobaczyć, jak potoczą się dalsze losy ich ulubieńców. Premierowy odcinek serialu "Pierwsza miłość" zostanie wyemitowany we wtorek, 14 kwietnia 2026 roku, o godzinie 18:00 na antenie telewizji Polsat.
"Pierwsza miłość" - opis serialu i obsada
"Pierwsza miłość" to prawdziwy fenomen na polskiej scenie serialowej, który od 2004 roku nieprzerwanie gości na naszych ekranach. Historia mieszkańców Wrocławia i malowniczego Wadlewa to niezwykła mieszanka miłosnych uniesień, bolesnych zdrad, ale także wątków sensacyjnych i komediowych. Twórcy nie boją się poruszać trudnych tematów społecznych, dzięki czemu serial od lat pozostaje bliski sercom widzów i realistycznie oddaje codzienne wyzwania. W serialu występują m.in.:
- Grażyna Wolszczak (jako Grażyna Weksler)
- Ewa Gawryluk (jako Ewa Weksler)
- Karol Strasburger (jako Karol Weksler)
- Małgorzata Klara (jako Irena Raczek)
- Łukasz Płoszajski (jako Artur Kulczycki)
- Paweł Okoński (jako Marian Śmiałek)
- Maciej Tomaszewski (jako Marek Żukowski)
- Maria Pakulnis (jako Aneta Pałkowska)
- Grażyna Zielińska (jako Celina Kłosek)
- Marcin Sztabiński (jako Sylwester Kulas)
- Jan Bielski (jako Arczi)
- Michał Mikołajczak (jako Piotr Majczyk)
- Maciej Mikołajczyk (jako Jan Stańczuk)
- Magdalena Wróbel (jako Dorota Marska)
- Barbara Lubos (jako Celina Wyrwo)
- Piotr Cyrwus (jako Kazimierz Wąs)