Pierwsza miłość, odcinek 4195: Janek i Artur organizują ucieczkę Pawła z Kolumbii, a na lotnisku czeka Marysia - ZDJĘCIA

Emocje w waszym ulubionym serialu sięgają zenitu, a poprzedni odcinek „Pierwsza miłość” dostarczył widzom potężnej dawki wrażeń i zwrotów akcji. Zobaczyliśmy zdeterminowaną Dominikę, która odrzucona przez ojca, postanowiła wraz z Karmą przechytrzyć ochronę jego rezydencji. Tymczasem szczera rozmowa z Marceliną dała Alanowi nową nadzieję, gdy dowiedział się, że Iga wciąż walczy o udowodnienie jego niewinności. Największym wstrząsem okazał się jednak powrót Pawła Krzyżanowskiego, który po dziesięciu latach w więzieniu musiał zmierzyć się z kolejnymi żądaniami prokuratora. Jego brak zaufania do kolumbijskiego wymiaru sprawiedliwości ostatecznie skłonił go do zniknięcia z hotelu. Z tak wieloma otwartymi wątkami, czego możemy spodziewać się w najbliższych dniach?

"Pierwsza miłość" odc. 4195 - streszczenie

W nadchodzącym odcinku Oskar zacznie baczniej przyglądać się Mikołajowi, którego zachowanie względem Kaliny wzbudzi jego podejrzenia. Alan będzie próbował ostudzić zazdrość brata, ostrzegając, że może to zaszkodzić nie tylko jemu, ale i Kostkowi. Tymczasem w zakładzie pogrzebowym Jędrek stanie przed niezwykle trudnym zadaniem – będzie musiał przygotować do pochówku swojego oprawcę z czasów szkolnych. Przytłoczony falą bolesnych wspomnień, otrzyma nieoczekiwane wsparcie od Klaudii. Równocześnie w Kolumbii Paweł powraca do hotelu z don Jose, co zmusza Janka i Artura do natychmiastowego działania; z pomocą Emanuela organizują prywatny samolot, który ma być ich szansą na ucieczkę. W tym samym czasie Marysia, nieświadoma dramatycznych wydarzeń, jedzie na lotnisko z nadzieją, że po latach wreszcie spotka Pawła.

"Pierwsza miłość" odc. 4195 - kiedy, gdzie i o której emisja?

Widzowie z niecierpliwością wyczekują na kolejny epizod, który przyniesie nowe zwroty akcji i intensywne emocje. Wątki bohaterów splatają się w coraz bardziej skomplikowaną sieć intryg i niebezpieczeństw, trzymając w napięciu do ostatniej minuty. Fani serialu z pewnością nie mogą się doczekać, by zobaczyć, jak potoczą się dalsze losy ich ulubieńców. Premierowy odcinek serialu "Pierwsza miłość" zostanie wyemitowany we wtorek, 14 kwietnia 2026 roku, o godzinie 18:00 na antenie telewizji Polsat.

"Pierwsza miłość" - opis serialu i obsada

"Pierwsza miłość" to prawdziwy fenomen na polskiej scenie serialowej, który od 2004 roku nieprzerwanie gości na naszych ekranach. Historia mieszkańców Wrocławia i malowniczego Wadlewa to niezwykła mieszanka miłosnych uniesień, bolesnych zdrad, ale także wątków sensacyjnych i komediowych. Twórcy nie boją się poruszać trudnych tematów społecznych, dzięki czemu serial od lat pozostaje bliski sercom widzów i realistycznie oddaje codzienne wyzwania. W serialu występują m.in.: