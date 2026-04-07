Pierwsza miłość, odcinek 4195: Janek i Artur organizują ucieczkę Pawła z Kolumbii, a na lotnisku czeka Marysia - ZDJĘCIA

2026-04-07 11:22

Co wydarzy się w 4195. odcinku serialu „Pierwsza miłość”? Wielki powrót Pawła uruchamia lawinę zdarzeń i desperacką próbę ucieczki z Kolumbii, a Marysia szykuje się na wyczekiwane spotkanie. Tymczasem w Wadlewie Jędrek będzie musiał zmierzyć się z traumatycznymi wspomnieniami z lat szkolnych. Ten odcinek przyniesie ogromne emocje!

Mężczyźni: Janek i Artur w pokoju, Artur w niebieskiej kurtce i jasnoniebieskiej koszuli z rozpiętym kołnierzykiem, Janek w szarozielonej bluzie z długim rękawem, patrzą na coś poza kadrem. Zdjęcie ilustruje odcinek serialu Pierwsza miłość, o którym przeczytasz na Super Seriale.

i

Autor: Polsat/ Materiały prasowe

Emocje w waszym ulubionym serialu sięgają zenitu, a poprzedni odcinek „Pierwsza miłość” dostarczył widzom potężnej dawki wrażeń i zwrotów akcji. Zobaczyliśmy zdeterminowaną Dominikę, która odrzucona przez ojca, postanowiła wraz z Karmą przechytrzyć ochronę jego rezydencji. Tymczasem szczera rozmowa z Marceliną dała Alanowi nową nadzieję, gdy dowiedział się, że Iga wciąż walczy o udowodnienie jego niewinności. Największym wstrząsem okazał się jednak powrót Pawła Krzyżanowskiego, który po dziesięciu latach w więzieniu musiał zmierzyć się z kolejnymi żądaniami prokuratora. Jego brak zaufania do kolumbijskiego wymiaru sprawiedliwości ostatecznie skłonił go do zniknięcia z hotelu. Z tak wieloma otwartymi wątkami, czego możemy spodziewać się w najbliższych dniach?

"Pierwsza miłość" odc. 4195 - streszczenie

W nadchodzącym odcinku Oskar zacznie baczniej przyglądać się Mikołajowi, którego zachowanie względem Kaliny wzbudzi jego podejrzenia. Alan będzie próbował ostudzić zazdrość brata, ostrzegając, że może to zaszkodzić nie tylko jemu, ale i Kostkowi. Tymczasem w zakładzie pogrzebowym Jędrek stanie przed niezwykle trudnym zadaniem – będzie musiał przygotować do pochówku swojego oprawcę z czasów szkolnych. Przytłoczony falą bolesnych wspomnień, otrzyma nieoczekiwane wsparcie od Klaudii. Równocześnie w Kolumbii Paweł powraca do hotelu z don Jose, co zmusza Janka i Artura do natychmiastowego działania; z pomocą Emanuela organizują prywatny samolot, który ma być ich szansą na ucieczkę. W tym samym czasie Marysia, nieświadoma dramatycznych wydarzeń, jedzie na lotnisko z nadzieją, że po latach wreszcie spotka Pawła.

"Pierwsza miłość" odc. 4195 - kiedy, gdzie i o której emisja?

Widzowie z niecierpliwością wyczekują na kolejny epizod, który przyniesie nowe zwroty akcji i intensywne emocje. Wątki bohaterów splatają się w coraz bardziej skomplikowaną sieć intryg i niebezpieczeństw, trzymając w napięciu do ostatniej minuty. Fani serialu z pewnością nie mogą się doczekać, by zobaczyć, jak potoczą się dalsze losy ich ulubieńców. Premierowy odcinek serialu "Pierwsza miłość" zostanie wyemitowany we wtorek, 14 kwietnia 2026 roku, o godzinie 18:00 na antenie telewizji Polsat.

Pierwsza miłość, odcinek 4195: Janek i Artur organizują ucieczkę Pawła z Kolumbii. Nieświadoma Marysia jedzie na spotkanie z dawną miłością - ZDJĘCIA
"Pierwsza miłość" - opis serialu i obsada

"Pierwsza miłość" to prawdziwy fenomen na polskiej scenie serialowej, który od 2004 roku nieprzerwanie gości na naszych ekranach. Historia mieszkańców Wrocławia i malowniczego Wadlewa to niezwykła mieszanka miłosnych uniesień, bolesnych zdrad, ale także wątków sensacyjnych i komediowych. Twórcy nie boją się poruszać trudnych tematów społecznych, dzięki czemu serial od lat pozostaje bliski sercom widzów i realistycznie oddaje codzienne wyzwania. W serialu występują m.in.:

  • Grażyna Wolszczak (jako Grażyna Weksler)
  • Ewa Gawryluk (jako Ewa Weksler)
  • Karol Strasburger (jako Karol Weksler)
  • Małgorzata Klara (jako Irena Raczek)
  • Łukasz Płoszajski (jako Artur Kulczycki)
  • Paweł Okoński (jako Marian Śmiałek)
  • Maciej Tomaszewski (jako Marek Żukowski)
  • Maria Pakulnis (jako Aneta Pałkowska)
  • Grażyna Zielińska (jako Celina Kłosek)
  • Marcin Sztabiński (jako Sylwester Kulas)
  • Jan Bielski (jako Arczi)
  • Michał Mikołajczak (jako Piotr Majczyk)
  • Maciej Mikołajczyk (jako Jan Stańczuk)
  • Magdalena Wróbel (jako Dorota Marska)
  • Barbara Lubos (jako Celina Wyrwo)
  • Piotr Cyrwus (jako Kazimierz Wąs)

