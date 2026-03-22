Pierwsza miłość, odcinek 4180: Alan desperacko próbuje udowodnić swoją rację. James upokarza kolegę

Alan w potrzasku i pomoc Jamesa

Frustracja Alana sięga zenitu po całej serii niefortunnych zdarzeń, które wciąż kładą cień na jego życiu osobistym i zawodowym. Ostatnie odcinki pokazały, że bohater znalazł się w trudnej sytuacji, w której niemal każdy jego ruch był obserwowany i poddawany ocenie przez innych, a wcześniejsze nieporozumienia z Jamesem tylko pogłębiły jego poczucie izolacji. W odcinku 4173 Iga zmagała się z wyrzutami sumienia po pocałunku z Jamesem, izolując się w domu i udając chorobę, a Alan, nieświadomy zdrady, troskliwie się nią zajmował i pocieszał. Jego opiekuńczość, zamiast zbliżyć parę, tylko pogłębia poczucie winy Igi. Odcinek 4178 ujawnił prawdę na temat Igi i Jamesa, co zszokowało i rozgniewało Alana, skłaniając do impulsywnych decyzji - wyszedł z domu bez słowa. Natomiast w odcinku 4179 Alan znalazł się w poważnych tarapatach w planetarium, gdzie James nieoczekiwanie przyszedł mu z pomocą, chroniąc przed konsekwencjami prawnymi jego czynów.

Plan zemsty, który wymknął się spod kontroli

W odcinku 4180 Alan, wciąż targany nienawiścią do Jamesa, postanowił wziąć sprawy w swoje ręce i zastawić na niego pułapkę. Jego plan polegał na tym, by podstępnie skłonić Jamesa do przyznania się do kradzieży cennego przedmiotu, nagrywając jego wyznanie jako dowód niewinności. Alan chciał w ten sposób udowodnić otoczeniu, że to nie on jest odpowiedzialny za wcześniejsze nieporozumienia i problemy. Niestety, jego rywal szybko się zorientował w sytuacji i odwrócił całą intrygę przeciwko Alanowi, jeszcze mocniej go kompromitując.

Kiedy oglądać odcinek 4180 „Pierwsza miłość”?

Odcinek 4180 serialu „Pierwsza miłość” zostanie wyemitowany w poniedziałek, 23 marca 2026 roku o godzinie 18:00 na antenie Polsatu. Dla tych, którzy nie będą mogli obejrzeć go w telewizji, odcinek będzie dostępny również online na platformie TVP VOD.

Pierwsza miłość ZWIASTUN. Bartek wyjdzie z więzienia i zmierzy się z Fryderykiem!