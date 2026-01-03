Pierwsza miłość, odcinek 4126: Izabela uwięzi Teresę w piwnicy. Nie dopuści do tego, żeby wydał się przekręt ze śmiercią! - ZWIASTUN

"Pierwsza miłość" odcinek 4126 - poniedziałek, 5.01.2026, o godz. 18 w Polsacie

Niewdzięczna Teresa w 4126 odcinku "Pierwszej miłości" posunie się do kolejnego szaleństwa, by wyjść w końcu z ukrycia! Od kiedy z pomocą Izabeli sfingowała swoją śmierć, Nowaczyk przekonała Marka (Maciej Tomaszewski), że jego była żona zmarła na zawał serca, a lekarz z kliniki We-med, doktor Małkowski (Dariusz Wiktorowicz), taką przyczynę śmierci wpisał w akcie zgonu, Żukowska ukrywa się w domu przyjaciółki.

Izabela w 4125 odcinku "Pierwszej miłości" usłyszała od Kacpra, że Kinga widziała Teresę na cmentarzu

To właśnie tam widziała ją Marysia, która nie zdążyła zawiadomić Kingi, bo spadła ze schodów. Później Teresa pokazała się córce na cmentarzu, o czym Kacper w 4125 odcinku "Pierwszej miłości" zawiadomił swoją matkę. Wspomniał o tym, że Kinga cierpi na halucynacje, że widziała "zmarłą" matkę, bo nie może się pogodzić z jej śmiercią. Izabela tylko udawała zaskoczoną stanem Kingi. Bo ona przecież wie, że Teresa żyje.

Teresa zniknie z domu Izabeli w 4126 odcinku "Pierwszej miłości"

W 4126 odcinku "Pierwszej miłości" gdy Izabela wróci do domu nie zastanie Teresy w sypialni na piętrze, gdzie ta się ukrywa od wielu dni. Kolejny raz nie powstrzyma Żukowskiej przed wyjściem do ludzi, więc będzie na nią wściekła, że naraża się na odkrycie przekrętu o śmierci.

Przebiegła, a przy tym bezwzględna Nowaczyk nie zamierza dopuścić, aby wyszły na jaw okoliczności śmierci Teresy. Póki co tylko Marysia wie, że matka Kingi żyje, a Izabela jej pomaga się ukrywać przed policją, ale ona po upadku ze schodów wciąż jest pogrążona w śpiączce, więc im nie zagraża. Znacznie bardziej niebezpieczna stanie się Teresa, której przyjaciółka nie będzie w stanie już pilnować.

To dlatego Izabela uwięzi Teresę w piwnicy w 4126 odcinku "Pierwszej miłości"

Izabela przeczuwając w 4126 odcinku "Pierwszej miłości", że przez emocjonalny kryzys Teresy sprawy mogą się tylko skomplikować albo wręcz wymknąć spod kontroli, kiedy ktoś jeszcze zobaczy Żukowską żywą, postanowi działać od razu. By zapobiec kolejnym ucieczkom Teresy z domu, uwięzi ją w piwnicy, gdzie uznana za zmarłą matka Kingi spędzi wiele dni.

Jeszcze długo w "Pierwszej miłości" nikt nie będzie wiedział, jakich okrutnych czynów dopuszcza się Izabela. Jedyną drogą ucieczki dla Teresy będzie okno w piwnicy, które będzie musiała wybić, by wydostać się na zewnątrz...